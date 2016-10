Organizaciones se unen a favor de la niñez desvalida

Latiendo por Ti y Toca mi Corazón anunciaron la actividad “Fashion For Help 2016” para la realización de operativos médicos en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral. En apoyo a la niñez de escasos recursos del Robert Read Cabral, las fundaciones Latiendo Por Ti, dedicada a la atención y tratamiento de la niñez que padece cardiopatías congénitas, y Toca mi Corazón, entidad que brinda apoyo a organizaciones sin fines de lucro, realizarán el “Fashion For Help 2016” para la obtención de fondos, el 22 de este mes, a las 8:00 p.m, en la carpa de desfiles Oscar de la Renta, de Dominicana Moda, con un desfile a cargo del reconocido diseñador español Juan Vidal.



Mary Carmen Hazoury de Fondeur, presidenta de la Fundación Latiendo por Ti, manifestó que la expectativa de esa entidad es operar alrededor de 6O niños cada año y llevar el departamento de Cardiología a su máximo potencial, ya que el costo de las cirugías es muy elevado.



“La Fundación proveerá de apoyo al paciente y su familia en el proceso de recuperación, sabiendo que el contacto individualizado y la educación es esencial para el éxito de este programa”.



Con esta decisión, las fundaciones persiguen continuar sus labores a favor de la niñez afectada por patologías cardíacas, cuyas familias carecen de los recursos para afrontar la urgencia de una atención especializada y de alto nivel.



El Hospital Infantil Robert Reid Cabral, donde acude la mayor parte de la niñez de escasos recursos, es el recinto donde la Fundación y el país reciben a un grupo de médicos especialistas extranjeros y un equipo de apoyo para operar a infantes con enfermedades crónicas del corazón.