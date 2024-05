LAS VEGAS, NEVADA.- A solo horas del esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, dos estelares boxeadores de México, ya se especula de que el perdedor podría ir por el desquite. Significa, dicen analistas, que quien salga airoso -sin importar cómo sea el resultado- “no vacilaría” en darle la revancha a su víctima.



Esta reyerta tendrá como escenario el coliseo T-Mobile que tiene capacidad para acomodar a más de 22,000 personas. Canelo Álvarez, por quinta ocasión, pondrá en disputa su cetro mundial supermediano (168 libras) que tiene el aval de todos los organismos que gobiernan el pugilismo rentable. Ayer, en breves declaraciones ofrecidas a periodistas hispanos en el lobby del hotel MGM, ratificó lo que hace tres semanas dijo: “Sé que en Munguía tendré a un peligroso rival… pero voy a ganar esta pelea”. Y precisó que si sale por la puerta del triunfo no vacilaría en darle la revancha a su paisano, un excampeón superwelter invicto (43-0, 34 triunfos por nocaut) y que tuvo también éxito en el peso mediano. Además, Canelo Álvarez (foja profesional de 60-2-2 con 39 victorias por nocaut), no descarta que con Mujica pelee tres veces. Quiere decir, dicen analistas, podría darse que una trilogía como ocurrió con Gennady Golovkin a quien el actual sólido monarca supermediano venció dos veces con un empate. “Pero primero veremos lo que pasará el sábado… vamos a pelear duro y todos saben que me voy a enfrentar a un tremendo boxeador como lo es Munguía. Y no descartemos que vayamos a una trilogía… “porque es que las trilogías son interesantes”, postuló.



En Las Vegas nada se descarta



En los últimos veinte años esta ciudad ha sido el mejor escenario para la presentación de grandes peleas. En Las Vegas se organizan las grandes peleas. Los combates millonarios en los que compiten los más capacitados peleadores. Es el consenso de los expertos, promotores y técnicos del boxeo que acostumbran a estar “bien informados” respecto a las grandes peleas mundiales. Las Vegas sigue siendo “La Meca del Boxeo”. Es una opinión que siempre corre como “pólvora” en la también llamada “La Ciudad del Pecado”. Canelo, el pasado 30 de septiembre, derrotó al estadounidense Jermell Charlo y de esa manera revalidó su cetro indisputado de las 168 libras.