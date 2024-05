LAS VEGAS, NEVADA. Saúl “Canelo” Álvarez, puro mexicano, y su paisano Jaime Munguía -para su tan cacareada pelea que protagonizarán este sábado por el indisputado título mundial del peso supermediano-, están obligados a pasar de las palabras a los puños cuando suban al cuadrilátero del moderno coliseo T-Mobile de esta monumental metrópolis bautizada como “La Ciudad del Pecado”.



En esta espectacular ciudad, que es la meca del boxeo, todo puede ocurrir cuando se monta una pelea de la dimensión que tendrán estos dos estelares púgiles de México. Y entran en el panorama deportivo las autorizadas consideraciones (técnicas) de los analistas que no vacilan en dar a conocer sus pronósticos.

Ponen en un “espacio aparte” el optimismo de los peleadores.



En este caso tanto Canelo como Munguía, en una conferencia de prensa realizada el miércoles, se mostraron confiados en el triunfo.



Munguía, que apenas tiene 26 años de edad (contra casi 34 de Canelo Álvarez), respondió de manera categórica las preguntas de los periodistas.



Y donde más afincó sus respuestas fue en lo siguiente: “Estoy listo para ganar esta gran pelea… confiado. Sé que tendré a un tremendo rival como lo es Canelo Álvarez. Le tengo mucho respeto, pero cuando estemos en el ring ya no habrá respeto. Ha llegado mi oportunidad de ser el nuevo campeón supermediano”.



Resaltó el gran trabajo (técnico) de su entrenador, el veterano Freddie Roach que ha sido galardonado dos veces con el premio El entrenador del año.



Canelo ataca a De la Hoya



Canelo Álvarez, en medio de la conferencia de prensa, lanzó duras críticas a su ex promotor Oscar de la Hoya a quien sindicó como “farsante del boxeo”.



De la Hoya, quien fue promotor de Canelo durante varios años, declaró la semana pasada que el actual monarca supermediano “ya está cansado y luce lento… Munguía lo va a destruir”.



Canelo dijo: “A Munguía que se cuide más de ese señor que de los golpes en el cuadrilátero… porque ese señor es un ladrón, explota a los boxeadores”.



Con la conducción de Eddy Reynoso, que ha sido su entrenador por casi 20 años, Canelo tiene un respetable expediente profesional: 66 peleas de las cuales ha ganado 60 con solo dos fracasos; 39 victorias por nocaut y dos empates.



Dijo que siente un gran respeto por Munguía (foja de invicto: 43-0 con 34 victorias por KO) quien es un gran peleador, “pero el sábado lo voy a derrotar”.



“Será una guerra entre mexicanos y al final de la pelea el boxeo mexicano será el gran ganador histórico”, postuló Canelo que ha sido monarca del mundo en cuatro pesos diferentes (superwelter, mediano, supermediano y semicompleto).



¡Y el ganador ha sido!



Pero precisan -y esta es una peligrosa debilidad- Munguía, cuando lanza golpes fallidos, tiende a quedar mal parado en el ring. Queda abierto, lo que es un “blanco fácil” para el rival. También valoran la gran experiencia del campeón que ha enfrentado a eficientes rivales … ¡y los ha derrotado! l

Canelo y Munguía cumplen con el pesaje

Saúl “Canelo” Álvarez (60-2-2, 39 KO’s) y Jaime Munguía (43-0-0, 34 KO’s) cumplieron el protocolo de pesaje ayer en la Toshiba Plaza aledaña a la T-Mobile Arena de Las Vegas, dejando listo el escenario para el primer combate entre dos mexicanos con cuatro cinturones en juego. La histórica pelea en el límite de peso supermediano (168 libras) se efectuará esta noche en la T-Mobile Arena y allí Canelo Álvarez hará la cuarta defensa de sus cinturones de campeón supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB). Canelo, número 4 del ranking libra por libra de ESPN, fijó la báscula en 166.8 libras, mientras que Munguía, un excampeón superwelter que tiene récord invicto, bajó de la escala pesando 167.4. Esta será la primera pelea del mexicano en 2024, y viene a continuación de su victoria unilateral sobre el estadounidense Jermell Charlo el 30 de septiembre de 2023 en la misma sede. Canelo entrará a extender su récord vigente de más defensas exitosas de un campeonato indiscutible en la era de los cuatro cinturones (desde 1988). Le escolta en ese listado el estadounidense Devin Haney, con dos.