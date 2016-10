Empeora la situación sanitaria

12/10/2016 12:00 AM - Agencia AP

DAME MARIE. En el extremo más occidental de Haití, 300 pacientes con heridas infectadas yacen tendidos en silencio sobre las camas del principal hospital de la localidad costera de Dame Marie mientras esperan la llegada de medicamentos. Entre los heridos estaba Beauvoir Luckner, un zapatero y campesino que caminó 12 kilómetros (7 millas) en tres días después de que un árbol aplastó su pierna y mató a su madre al caer sobre su casa. Podrían tener que amputarle la pierna pero, por el momento, lo único que pueden hacer los médicos es limpiarle las heridas porque el hospital se ha quedado sin suministros, incluyendo analgésicos.



“No hay agua, no hay antibióticos”, dijo el doctor Herby Jean. “Todo está agotado (...) Oímos helicópteros sobrevolándonos, no estamos recibiendo nada”.



Tampoco hay electricidad y la frustración crecía el martes por que aunque la comida, las medicinas y el agua siguen llegando a la principal ciudad de la región, sigue tardando en alcanzar comunidades cada vez más desesperadas como Dame Marie.



Mientras, en una comisaría de policía que sirve de clínica improvisada en la localidad de cercana de Marfranc, Darline Derosier sujeta goteros en los barrotes de las celdas, limpia la frente a los enfermos de cólera y atiende las heridas que sufrieron otros durante la tormenta.



Hasta que lleguen refuerzos, es la única sanitaria para ayudar a unos 40 pacientes en el interior de la sede policial. Entre sus pacientes hay una anciana tumbada inconsciente sobre el suelo de una celda con una pierna envuelta en un trapo viejo y un hombre con heridas en el cuello y los ojos brillantes.



“La gente morirá pronto si no recibimos alguna ayuda”, dijo una sobrepasada Derosier.

La ONU advirtió además que el huracán ha aumentado el riesgo de un repunte en el número de casos de cólera. El brote de la enfermedad, activo desde 2010, ha matado ya a unas 10,000 personas e infectó a más de 800,000. Según Roosevelt Zamos, de la Agencia de Protección Civil, solo en Jeremie hay 40 casos de cólera.