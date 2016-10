Comunidad en Mamá Tingó reclama obras

13/10/2016 12:00 AM - Steffany Cruz Núñez

Yamasá. Residentes del distrito municipal Mama Tingó, Yamasá, se quejaron ayer por la falta de asfaltado de sus calles y exigieron la construcción de un acueducto. A nombre de comunitarios, la profesora Fermina de la Cruz reclamó el arreglo de la carretera 26 hasta Sábana Grande, debido a que el deterioro de los caminos de acceso no permite que el desayuno escolar llegue a 16 escuelas de la tanta extendida del sector.



Asimismo, reclamaron la construcción de un acueducto múltiple en la zona, porque hace mucho tiempo no cuentan con agua potable en la comunidad.



También denunciaron la carencia de medicamentos del centro de salud. Hilaria Heredia y Eduardo Mejía dijeron sentirse preocupados por la poca seguridad del sector. De acuerdo con los comunitarios, el cuartel municipal cuenta con un solo policía. Advirtieron que de no ser escuchados sus reclamos tomarán otros métodos de protesta.