Leonel se siente satisfecho con los logros en su gestión

Aunque recuerda con satisfacción muchos episodios de sus gestiones al frente del Estado, el expresidente Leonel Fernández cita la inauguración del Metro de Santo Domingo, en el 2009, y la promulgación de una nueva Constitución, en el 2010, como dos de sus principales logros.



Sobre la inauguración del Metro, dijo que se sintió muy regocijado y alegre, porque para él constituía un gran desafío. “Yo diría que fue un gran atrevimiento hacer esa obra, nadie creía que eso era posible”, dijo el presidente del PLD, al ser entrevistado por su compañero de partido Rubén Jiménez Bichara, en el programa Camino Real.



Dijo que tuvo que vencer muchas adversidades, y que incluso llegó a oír que algunos decían “en ese túnel quedará hundido Leonel para siempre”.



En cuanto a la Carta Magna del 2010, destacó que le produjo una gran satisfacción porque “fue una Constitución hecha por todos”, ya que se involucró a todo el país en las discusiones.



Fernández se mostró satisfecho con la labor realizada en sus gestiones. “Yo hice todo cuanto pude, conforme a mis mayores capacidades, con integridad personal, con vocación de servicio. Hice lo mejor que yo pude, entonces...la satisfacción del deber cumplido”, sostuvo.



Dijo que pese a las satisfacciones, también como Presidente se vio sorprendido por acontecimientos que afectaban los planes que tenía. “Pero uno termina por aprender que el Gobierno es una crisis diaria”, comentó.



Cuando Bichara le preguntó sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado dijo que no podría mencionar casos específicos. “Son tantos, que yo creo que uno se convierte en un guerrero con cicatrices de batalla”, expresó.



Sin embargo, observó que es natural, porque la política está llena de conflictos, y que se da con el adversario externo, pero también con los seguidores.



Sobre la llamada soledad del poder que afecta a los expresidentes, dijo que, más que eso, ahora en muchos casos se dan “estrategias de hundimiento y destrucción”.



Puso de ejemplo el caso del expresidente de Brasil Lula da Silva a quien calificó como “un símbolo internacional, un ícono motivo de orgullo para toda Latinoamérica”, y quien, a su juicio, todavía es considerado como opción de poder para las elecciones de 2018.



“Entonces -señaló- hay que destruirlo, naturalmente intentándolo destruirlo se ha elevado más, porque no es creíble, porque Lula es un hombre que viene de abajo comprometido con los destinos de su pueblo, entonces cuando se pretende destruir, se cree que se va a destruir, y en la historia y en el afecto de su pueblo crece aún más”.



Dijo que fue una gran sorpresa que el profesor Juan Bosch lo designara como su compañero de boleta en el 1994, y que además fue una experiencia que le sirvió de gran aprendizaje ya que tuvo que recorrer el país y escuchar a la gente. Recordó que cometió algunos errores por falta de experiencia.



“En la candidatura presidencial ya sí conocía mejor lo que aquí se piensa en cada pueblo, en cada comunidad, y por tanto fue una campaña sin un solo error, donde el candidato nunca dijo nada que no estuviera en sintonía con lo que la gente estaba pensando”, destacó.



El PLD

Resaltó que el PLD es el partido de mayor éxito en toda la historia porque ha ganado seis elecciones consecutivas con más del 50 por ciento de los votos.



Señaló que esto se ha dado además en un contexto de democracia. “Por primera vez en el país se combina la ecuación de democracia y desarrollo”, sostuvo.



En ese sentido, dijo que el país había tenido gobiernos democráticos pero que no dejaron un legado de desarrollo, como los que encabezaron Ulises Francisco Espaillat y Francisco Gregorio Billini, mientras que otros gobiernos dejaron un legado material, pero no fueron democráticos, como los de Ulises Heraux y Rafael Leonidas Trujillo Molina.l Héctor Marte Pérez





Habla de sus inicios en la actividad política

Fernández fue el invitado de la sección “Conversando con el Compañero”, del programa Camino Real, que produce y conduce el miembro del Comité Político del partido morado Rubén Jiménez Bichara. El programa, que se difunde los domingos a partir de las 9:00 de la noche por TeleRadio América, cumple un año en el aire.



El exmandatario habló de sus orígenes en la actividad política y narró algunos episodios de su niñez y su juventud. Aclaró que nació en el barrio San Carlos, y no en Villa Juana, como muchos piensan.