El ADN someterá a quienes tiren basura

24/10/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

La Alcaldía del Distrito Nacional en conjunto con la Policía someterán a la justicia a quienes sorprendan tirando basura en las calles. Así lo informó ayer el alcalde de la ciudad, David Collado, tras dar inicio a un operativo de limpieza y recogida de basura que abarcará todos los sectores de la Circunscripción I.

“Esta administración a quien agarre tirando basura, con el apoyo de la Policía Nacional, lo vamos a someter a la justicia. Es muy fácil decir que el problema es del Ayuntamiento cuando la ciudad está sucia, el problema es de todo”, sostuvo.



Explicó que para el sometimiento a la justicia de quienes se sorprenda agrediendo la ciudad, la Alcaldía recién nombró a varios fiscalizadores.



En palabras del alcalde, en el país hay un problema grave de educación ciudadana. Indicó que el hecho de que se tapen los imbornales cuando llueve en una gran parte, se debe a la basura que lanzan los ciudadanos a las calles.



“Esta administración no va a eludir sus responsabilidades, ni va a eludir la responsabilidad de tener esta ciudad limpia. En esta administración no hay un solo margen de error para que la ciudad este sucia”, aseguró.



En ese sentido, Collado llamó a capitulo a las empresas contratistas para la recolección de la basura que se genera en el Distrito Nacional a fin de que cumplan con su responsabilidad.“Esta administración estará enfrentando los problemas en el terreno de juego y no en un escritorio con aire frío en el Ayuntamiento del Distrito Nacional”, expresó el alcalde.



En el operativo de limpieza se utilizaran 33 camiones de recolección de basura de la compañía ADN Services y 4 camiones del Cuerpo de Bomberos, los cuales portarán el agua para el aseo de las calles. En la actividad, que se efectuó entre la avenida José Contreras con Jiménez Moya, estuvieron presentes presidentes y representantes de las diferentes juntas de vecinos de Los Kilómetros de la avenida Independencia; la vicealcaldesa del Distrito, Digna Reynoso, y el regidor Omar Méndez, entre otros.



En nombre del bloque de juntas de vecinos de Los kilómetros, Juan Carlos Félix pidió al alcalde trabajar tanto en la iluminación de las avenidas 30 de Mayo e Independencia, como en el remozamiento de los parques.