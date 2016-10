Percival Peña dice que su vida está en peligro y solicita un amparo

El general retirado Rafael Percival Peña aseguró este jueves que su vida corre peligro y ante esto, decidió solicitar un recurso de amparo ante los tribunales del país y dijo que luego de la decisión que se tome pudiera evaluar irse del país o asilarse.

Indicó que luego del allanamiento que realizaron a su casa, le llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y lo dejaron sin los equipos y sin las armas que están asignadas bajo su responsabilidad, por lo que se siente desarmado y desprotegido.

“Mis armas, ninguna, coinciden con el calibre de las armas investigadas y hasta ahora no me las han devuelto”, destacó.

Indicó que el pasado lunes fue perseguido por un vehículo Nissan azul y por un motor por la avenida 27 de Febrero, que lo amedrentó y lo provocó mostrándole armas.

“Ayer le deposité una carta al procurador General de la República, diciéndole que mi seguridad y mi integridad física están siendo amenazadas”, informó.

Señaló que se encuentra desarmado y que si lo quieren juzgar por algo, que lo hagan pero que no lo intimiden de esa forma.

Percival Peña detalló que el recurso de amparo tiene como propósito que le devuelvan sus armas.

“Voy a tomar una actitud política, o me voy del país o me asilo. Yo no voy a jugar para que a mí me maten, yo quiero seguir viendo cosas, pero esa decisión la voy a tomar yo cuando salga de aquí, resaltó minutos antes de iniciar la audiencia donde se conocería el recurso de amparo.