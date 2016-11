Jeurys Familia fue arrestado por violencia doméstica

El cerrador de los New York Mets Jeurys Familia fue arrestado ayer en Fort Lee, New Jersey, tras verse involucrado en un alegado incidente de violencia doméstica. El episodio se dio a conocer mediante una querella radicada en la corte municipal de dicha ciudad. Se alega que Familia le causó un rasguño en el pecho y un moretón en la mejilla derecha a su víctima, cuyo nombre fue borrado de la denuncia oficial.



La querella dice además que el oficial Tony Pickens “encontró causa probable para creer que había ocurrido un incidente de violencia doméstica”.



Familia fue acusado de agresión simple, según la denuncia. Familia y su entonces novia Bianca Rivas le dieron la bienvenida al primer hijo de la pareja en junio pasado. Ambos residen en el estado de New Jersey.



Los Mets emitieron un comunicado de prensa en el que dicen: “El asunto fue traído a nuestra atención y estamos monitoreando de cerca la situación”.



Familia estuvo entre varias figuras deportivas de Nueva York que se unieron en una campaña nacional anti-violencia doméstica el mes pasado. La campaña, hecha en conjunto con la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica y el Consejo Estatal de Nueva York, fue parte del mes de concienciación contra la violencia doméstica en octubre.



El béisbol de Grandes Ligas ha impuesto recientemente penas severas a jugadores acusados de violencia doméstica. José Reyes recibió una suspensión de 52 juegos al comenzar la temporada 2016 luego de un incidente en la temporada baja en Hawai que involucró a su esposa.



Aroldis Chapman recibió una suspensión de 30 juegos en marzo derivada de un incidente con su entonces novia en octubre de 2015. Y Héctor Olivera recibió una suspensión de 82 juegos por un incidente el 13 de abril que involucró a una mujer en Washington, D.C. Posteriormente fue cambiado por los Bravos y dejado en libertad sin volver a aparecer en otro juego.