Baitoa, creado como municipio con todas las limitaciones

07/11/2016 12:00 AM - Miguel Ponce

Baitoa. A pesar de ser convertido en el municipio número diez que integra la provincia de Santiago, Baitoa, sigue padeciendo de los mismos males como falta de un acueducto, un cementerio y deterioro de sus calles. Además carece de un cuerpo de bomberos, por lo que cuando ocurren incendios, son los del municipio de Santiago que deben trasladarse para sofocarlo, a pesar de que están a 20 kilómetros de distancia.



Baitoa tampoco cuenta con oficialía civil, ni Juzgado de Paz y el local donde opera la Junta Electoral, es un espacio alquilado.



Con la escogencia en los comicios del pasado 15 de mayo, de sus autoridades municipales, Baitoa con apenas 18 mil habitantes, ha cifrado sus esperanzas de cambio, con los nuevos funcionarios.



Alfredo Matías, integrante del comité de lucha, explica que se hace necesario trabajar en la construcción de un nuevo cementerio. “Hace poco fueron comprados los terrenos y se construyeron 60 nichos, pero ya 20 fueron ocupados y como vamos se va a llenar en poco tiempo”, expresa Matías al hablar con reporteros de elCaribe.



Precariedades



También esperan la construcción de una funeraria municipal, debido a que allí no existe una ni privada, ni pública.



Con el acueducto que viene demandando desde hace tres décadas, lamenta que a pesar de que Baitoa tiene cerca las presas Tavera, Bao y el contraembalse López Angostura, no ha sido posible. “En la década de los años noventa se construyó un pequeño acueducto en la Jina, ni siquiera en el mismo Baitoa, y esto permite abastecer a una parte de la comunidad, pero con agua de mala calidad.



Con la aprobación de Baitoa como nuevo municipio, fueron integrados como parajes a secciones de las comunidades Los Ciruelos y La Jagua.



Los Ciruelos tiene como parajes a Castillo, La Estancia, Mora y Don Juan y La Jagua que tiene como parajes a Los Picos y Doña Águeda. Además cuenta con las secciones Baitoa Centro, López, San José Adentro y La Lima.



El desempleo es quizás la mayor preocupación de los habitantes de esta comarca, prácticamente olvidada por todos los gobiernos.



El hospital construido en la gestión del ex presidente Leonel Fernández duró varios años sin funcionar por faltad e personal.

Comunidad espera por otras soluciones

Alfredo Matías explica que en el municipio de Baitoa, el 70 por ciento reside en zonas rurales, y las condiciones de sus calles son deplorables. Lamenta la situación por la que atraviesan productores agrícolas y los que se dedican a la crianza de ganado. Otro de los reclamos que hacen los comunitarios de Baitoa es la construcción de un mercado agrícola.