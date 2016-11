Guillermo Finke: “Síndrome de Down no es un obstáculo para lograr metas”

“El cielo es el límite” es una frase que muchos han dicho y escuchado un sinnúmero de veces, pero llevarlo a la realidad es algo de valientes. Esto es lo que ha demostrado el joven actor Guillermo Finke, a quien el Síndrome de Down no le ha impedido plantearse metas en su vida.



A sus 22 años se hizo bachiller y muy pronto será visto en la gran pantalla junto al reconocido escritor Freddy Ginebra desarrollando un papel protagónico en el filme “Mañana no te olvides” del director de cine José Enrique Pintor (Pinky).



En esta película, que estará lista para el segundo semestre del 2017, se tocan muy de cerca las relaciones personales, en especial las de aquellos con condiciones especiales. En la cinta, Guillermo interpreta a Jan, un joven con Síndrome de Down, nieto de Roberto, quien tiene diagnosticado Alzheimer. Ambos tienen sueños que no han podido materializar y se apoyan mutuamente para salir en una aventura en busca de esos objetivos que tienen pendientes.



De Jan, Guillermo dijo que aprendió que la vida es corta y que no se puede perder el tiempo haciendo cosas negativas, que si las personas tienen el deseo de hacer algo no deben temer a atreverse. Indicó que si no se colocan límites en sus vidas pueden llegar a sacar lo mejor de ellas.



En conversación con elCaribe, el joven actor expresó que aunque una vez imaginó llegar al cine y ser famoso, uno de sus principales sueños es ser periodista para, a través de sus reportajes, poder crear conciencia para que los empresarios les den más oportunidad a las personas que padecen su misma condición. También anhela aprender inglés como segunda lengua.



“Quiero estudiar Comunicación Social para crear un periódico y demostrar que las cosas se pueden hacer mejor. El corazón de mi país es muy bueno, pero pienso que las cosas pueden mejorar”, indicó Guillermo al referirse a la clase empresarial, ya que siente que denigran a las personas con Síndrome de Down.



Manifestó que esta condición no es una limitante para que quienes son diagnosticados no puedan hacer su vida con normalidad, por lo que llamó a los empresarios a no fijarse en la parte de afuera, sino en lo que llevan por dentro, porque tienen mucho que dar a la sociedad.



“Hay cosas que nosotros tenemos y los empresarios no saben que las tenemos, no nos aprecian aunque estemos preparados, por eso pido más inclusión para las personas con Síndrome de Down”, llamó el joven soñador. Exhortó a los jóvenes dominicanos a no desmayar e ir siempre detrás de sus metas con emoción, porque cada quien tiene su propio valor.

Una historia al estilo Romeo y Julieta

Guillermo reveló que tiene un amor: Amelia Brea Bermúdez, de 24 años, con quien lleva una relación desde hace dos años. Al igual que él, tiene la condición de Síndrome de Down y además forma parte del elenco de la película. En “Mañana no te olvides”, Amelia, quien encarnará a Sofía, también es la novia de Jan, el personaje que interpreta Guillermo. Jan expresa que él ve su historia de amor como el de Romeo y Julieta. “Me siento muy feliz con ella, cuando veo su cara veo una persona buena, siempre me da motivos para amar y me llena el corazón de hermosos sentimientos hacia ella”, manifestó. Llamó a todo aquel que esté enamorado a hacer las cosas bien y mejorar las que estén mal para el bien de la relación de pareja, y a tratar de no decir cosas negativas en contra de sus parejas en momentos en que no tengan nada que decir.