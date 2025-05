La selección dominicana de fútbol femenina dio a conocer la lista de jugadoras convocadas para la Ventana FIFA correspondiente del 26 de mayo al 3 de junio de 2025 y en la que República Dominicana disputará dos partidos de preparación ante su similar de Honduras.



Ambos compromisos serán celebrados en el Estadio Municipal Carlos Miranda en Comayagua, Honduras.

El primero se disputará el jueves 29 de mayo y el segundo se jugará el domingo 1 de junio, a partir de las 3:00 PM (hora de RD).



Betzaida Ubrí, seleccionadora nacional femenina, convocó a 22 futbolistas para afrontar esta serie contra la escuadra centroamericana.



Las porteras de la selección son Paloma Peña (University of Florida – USA) y Odaliana Gómez (Florida International University – USA).



En tanto, la parte de la defensa está compuesta por Giovanna Dionicio (Riverlight FC – USA), Lucía Marte (Adelaide United FC – Australia), Gabriella Cuevas (Liga Deportiva Alajuelense – Costa Rica), Brianne Reed (USA), Gabriella Marte (Hofstra University – USA), Nadia Colón (Calgary Foothills – Canadá) y Samantha Van Diemen (Glasgow City FC – Escocia).



Las mediocampistas son Jazlyn Oviedo (Club Puebla – México), Kristina García (Stony Brook University – USA), Kathrynn González (Carolina Ascent FC – USA), Winibian Peralta (CDR 5 de Abril – RD), Natalie Bruno (Somerset Academy Canyons – USA), Livia De León (Royal Select Beauport – Canadá) y Josefien Slump (Oranje Nassau – Países Bajos).



Las delanteras son Alyse Then (Long Island Rough Riders – USA), Kiomy Luperón (Paisley Athletic FC – USA), Mía Asenjo (Dux Logroño – España), Alyssa Oviedo (University of Vermont – USA), Jazmin Jackson (Virginia Commonwealth University – USA) y Jaylen Vallecillo (Christ The King Highschool – USA).