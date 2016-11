Motoconchistas rechazan ley de transporte

Decenas de motoconchistas se manifestaron frente al Congreso rechazando algunos puntos del proyecto de ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados. Oscar Almánzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), dijo que no están de acuerdo con que la iniciativa prohíba montar niños en motoconchos, y que, además establezca sanciones a quienes lo hagan.



“Más del 80 por ciento de estos trabajadores viven de transportar niños a cualquier destino”, manifestó.



El dirigente de Fenamoto expresó también que, junto a la Unión de Motoconchistas del País, está en contra de que la nueva ley de transporte prohíba que solo dos personas podrán transportarse en motores, con sus cascos protectores, y cuando se trata del servicio de “motoconcho”, con chalecos reflectores que les identifiquen, si transitan en la noche.



“Criticamos, igualmente, que a nosotros no se nos diera un espacio en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la entidad que tendrá las funciones administrativas del sistema”, expresó.



Propuesta



El grupo propone que en la parte rural, y en barrios no tengan que usar dos cascos protectores, sino uno.



Con relación a no montar niños, sugieren que la medida solo se aplique cuando transiten avenidas de altos riesgos.



De acuerdo con la pieza, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intratnt) fungirá como el organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer cumplir el contenido de la ley. El proyecto es de la autoría del diputado Tobías Crespo.