Maduro dice que no piensa en la reelección

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no está “obsesionado” con su reelección como jefe de Estado ni con el tema de votaciones en general. “Yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial, ni con reelección, yo lo que estoy obsesionado es por la felicidad del pueblo, esa es mi obsesión, la recuperación económica, la vivienda del pueblo, la educación de nuestros niños”, afirmó Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



Durante una entrega de viviendas en el estado de Trujillo (oeste), el mandatario aseveró que en Venezuela “hay un poco de gente obsesionada con ser presidente, gobernadores”. En cambio dijo que él y su Gobierno están obsesionados por resolver cuanto antes la severa crisis económica que golpea a la nación caribeña desde hace dos años debido, principalmente, a la caída en los precios del petróleo, su mayor fuente de financiación. “Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por reelegirme presidente, no, eso lo decidirá el pueblo en su momento en el año 2018”, agregó Maduro.



Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que participa en una mesa de diálogo con el Gobierno- ha reiterado entre sus exigencias que se llame a elecciones generales, se adelante las presidenciales previstas para 2018 o se reactive el proceso para un referendo revocatorio presidencial.