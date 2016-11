Águilas le dice a Edwin Encarnación que no lo ha botado y que su número lo espera

Las Águilas Cibaeñas le expresaron este miércoles a Edwin Encarnación que las puertas del equipo estarán siempre abiertas para él, luego de que el jugador se quejara porque el número de su uniforme le fue asignado a Manny Acta y se preguntó si todavía pertenecía al conjunto o “lo habían botado”.

A través de un breve comunicado, las Águilas le dijeron al jugador que “esperamos que sigas en el equipo, con tus compañeros, aun en la distancia. Desde que esté listo para integrante al equipo, el número 11 estará colgado en tu locker”.

Luego que Manny Acta debutara como mánager del conjunto cibaeño con el número 11, el cual usaba Encarnación, éste escribió en sus redes sociales:” Gracias a la gerencia de las Águilas Cibaeñas por pasar mi número #11 significa que ya yo no jugaré más con ellos o sea (me cambiaron, me botaron o no sé)? Díganme ustedes?”.

El comunicado de las Águilas tiene una fotografía del jugador con el numero 11, sin embargo no explica que número le asignarán a Acta en caso de que Encarnación decida jugar con ellos en esta temporada.

El conjunto cibaeño está en el quinto lugar en la tabla de posición del torneo de béisbol otoño invierno 2016 con 12 juegos ganados y 15 perdidos.