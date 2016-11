Aníbal García denuncia cancelaciones masivas de perredeístas en IDECOOP

El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Aníbal García Duvergé, denunció que cientos de dirigentes perredeístas especializados en el área de cooperativismo fueron cancelados del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

García Duvergé explicó que más de 200 profesionales, reconocidos dirigentes del PRD, realizaron diplomados en el marco de un acuerdo institucional con la Universidad Interamerica y con el apoyo económico de la Fundación Banreservas.

Resaltó que en los momentos más críticos entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Majluta, nunca hubo tanta intolerancia y persecución de perredeístas en contra de sus propios compañeros.

Señaló que lo más triste del caso es la desconsideración a los organismos provinciales que hicieron las recomendaciones de los dirigentes que llenaban el perfil exigido por el IDECOOP y su participación en la recién pasada campaña.

"No hay explicación para que esos perredeístas fueran sacados del IDECOOP, no existe precedente ni cuando en los tiempos de las denominadas tendencias del PRD, no hay justificación para cometer este tipo de atropello", reclamó.

El también ex senador de la provincia de San Cristóbal y ex secretario de organización del PRD, dijo que el partido blanco debe de abocarse de un taller seminario para evaluar lo últimos procesos electorales y los conflictos generados por las convenciones, tanto ordinarias como extraordinarias.

“No hemos realizado un solo evento que se ha respectado, porque él PRD los organismos son infuncionales, la Comisión Política ni el Comité Político se reúnen, no hay un padrón, no hay un municipio que tenga local”, apuntó

Indicó que uno de sus objetivos fundamentales es que se apruebe la ley de partidos políticos y la ley electoral, a los fines de que la Junta Central Electoral pueda garantizar los procesos de los partidos, de a igual manera a lo interno organizar el padrón de militantes en todos los municipios.

“Creo que es la mejor forma organizar el partido, institucionalizarlo y sobre todo democratizarlo, ya con estas herramientas podremos salir a conquistar electores y así convenir al PRD en una fuerza determinarte en la elecciones del 2020.

Sostuvo que hay gente, sobre todo jóvenes, que desea integrarse al partido blanco, ya que al igual que los demás partidos el PRD aún goza de buena aceptación en todo el territorio nacional.

En ese sentido García Duvergé llamó a la dirección de su partido, fundado por José Francisco Peña Gómez, a que se aboquen a realizar las transformaciones necesarias a los fines de mantener sus miembros y al mismo tiempo atraer a los nuevos simpatizantes.

Finalmente Duvergé vaticinó que si el PRD cumple con todas las metas trazadas no tendrá necesidad de volver a aliarse a ningún partido, ya que para el 2020 se convertirá en una fuerza capaz de alcanzar el poder.