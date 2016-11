El merengue ya es inmortal

Un nuevo capítulo se ha escrito en la historia del merengue. Luego de 162 años del nacimiento de este género musical , y once desde la institucionalización mediante el decreto número 619-05, del 11 de noviembre de 2005, que declara el 26 de ese mes como El Día Nacional del Merengue, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Según el anunció de la organización, inicialmente, el comité intergubernamental consideró que el merengue dominicano desempeña un papel activo en numerosos ámbitos de la vida diaria de la población, como son la educación, reuniones sociales y amistosas, acontecimientos festivos e incluso en las campañas políticas.



Los aprestos para incluir el ritmo de la güira y la tambora inició con la petición de la pasada gestión de la delegación dominicana ante la Unesco, actualmente encabezada por José Antonio Rodríguez, ex ministro de Cultura.



“Estoy muy feliz y contento de que la moción haya sido aprobada y pienso que todo el pueblo debe celebrar, porque el merengue, como ya sabemos, es la música de la República Dominicana y nosotros los merengueros debemos estar muy orgullosos de que de ahora en adelante no solamente cultivaremos el ritmo rey de la nación, sino que también estaremos cultivando un ritmo que es Patrimonio Cultural de la Humanidad”, dijo a elCaribe Johnny Ventura, uno de los principales representantes del género.



Agregó que todo el país debería sentir orgullo por este reconocimiento, y exhortó a los exponentes a continuar trabajando en la unión para retornar la fuerza en la difusión del mismo.



“Cuando logramos el boom del merengue, que se posicionó como una música mundial y viajábamos en manada por el mundo llevando nuestra música, todos los géneros habían logrado eso”, sostuvo. “Quizás esto ahora despierte la curiosidad de quienes tienen medios de comunicación y le den más difusión al género”, agregó.



Por otro lado, la Reina del Merengue, Milly Quezada, no encontraba las palabras para expresar la alegría que le embargaba al despertarse con esta noticia, y resaltó que es un reconocimiento oportuno para el país, sobre todo en momentos en los que la República Dominicana se enfrenta a desastres de diferentes tipos.



Indicó que la declaración enorgullece a los merengueros comprometidos con el género, y que aplaude la decisión de la Unesco al reconocer un elemento tan determinante de la identidad cultural dominicana. “De fuera vendrán a darnos ese espaldarazo y ese reconocimiento que los originales y fundadores de nuestro merengue sembraron y abonaron para cultivar esto que tenemos. Ojalá que ahora los detractores tengan tela por donde cortar y dejen de querer trapear el piso con el estatus del merengue”, expresó la intérprete de “Lo tengo todo”.



La merenguera espera que para el año que se aproxima los exponentes del género vengan con nuevos bríos y con el compromiso de no dejar caer el género que nos representa como país.



Uno de los que se manifestó a través de las redes sociales fue Héctor Acosta “El Torito”. “Orgulloso de ser parte del merengue. Hoy la Unesco acaba de declarar nuestro ritmo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Creo que acaban de rectificarle a los que no creen en el merengue y los que han dicho que ya no existe que estaban equivocados. Sin merengue no hay fiesta”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.



Por otro lado, el cantautor dominicano José Virgilio Peña Suazo describió como un “privilegio” la declaración de la Unesco. “Cada dominicano debe enorgullecerse y celebrar que nuestra música autóctona sea puesta en ese sitial. No todos los países gozan de este reconocimiento”, dijo.



El intérprete de “Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío”, consideró que la inscripción de la música y el baile del merengue de la República Dominicana en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad representa ante el mundo y ante los propios dominicanos “que vivimos diciendo que el merengue esto y aquello (que está en crisis o que va a desaparecer), que tenemos un ritmo valioso que debemos apreciar”.



Exhortó a la población a valorar la música dominicana, ya que una organización como la Unesco le da la relevancia que amerita.



Asimismo, los artistas entrevistados coincidieron en que el merengue es un género que nunca desaparecerá, no solo por ser parte de la cultura dominicana, sino por ser la voz popular, y señalaron como puntos clave en su historia y desarrollo: el nacimiento del ritmo, la década de los años 1980, considerada la época dorada, y el desarrollo de los exponentes que aún hoy persisten y luchan por mantener el género en el gusto popular.



“Creo que el momento más importante es el nacimiento mismo. El merengue nace como género para arengar nuestras tropas cuando necesitábamos convertirnos en una nación; la historia del merengue ha sido esa, la de batallar para subsistir, porque ha tenido detractores, pero también gente que ha querido apoyarlo”, puntualizó Johnny Ventura.



Por otro lado, el ministro de Cultura, Pedro Vergés, expresó que dicha declaración constituye un loable reconocimiento al pueblo dominicano, que ha tenido en este ritmo una auténtica expresión de su alegría cotidiana y sus valores nacionales. Agregó que el ritmo que el pasado sábado celebró 162 años es quizás, uno de los elementos que más identifica la dominicanidad en el mundo, pues su simple sonido es en sí mismo una marca nacional.