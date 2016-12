Euclides: PLD no es propiedad de nadie

16/12/2016 12:00 AM - Miguel Martínez y Darli Leocadio

El dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euclides Gutiérrez Félix, advirtió a Leonel Fernández -presidente de la organización- y al presidente de la República, Danilo Medina, que “el partido no es propiedad de nadie en particular”.

“A los compañeros de partido, para que sepan desde la más alta jerarquía, dos compañeros que han sido presidentes de la República, Leonel y Danilo, que el PLD no es propiedad de nadie en particular. Este partido es propiedad absoluta del pueblo dominicano”, expresó.



Gutiérrez dijo a los presentes “somos nosotros los que estamos obligados a mantener la unidad del partido, porque nuestros adversarios y enemigos quieren ver dividido al partido”.



Euclides habló del tema durante un acto de ofrenda floral en el Altar de la Patria, durante la celebración del 43 aniversario de la organización política.



PLD ha traído progreso a RD



El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, consideró este jueves que en los cuatro gobiernos peledeístas la República Dominicana ha vivido una época de paz, estabilidad, progreso y florecimiento y que “le dicen el milagro dominicano”.



A través de varios mensajes colocados en su cuenta de Twitter con motivo del 43 aniversario de la fundación del PLD, Fernández dijo que “en esos años la organización han estado marcada por sus éxitos electorales y por el profundo y favorable impacto en el porvenir del país”.



Expresó que esa organización tiene grandes logros, pero también desafíos, que alegó enfrentarán con unidad y con las luces de sus invaluables mujeres y hombres. “Enhorabuena @PLDenlinea, publicó Fernández, quien ha sido presidente del país en tres ocasiones”, dice un tuit.

Juan Bosch fundó el PLD en el año 1973

El PLD, fundado el 15 de diciembre de 1973, surgió de una división del Partido Revolucionario Dominicano, a raíz del abandono de su fundador y máximo dirigente, Juan Bosch, junto a un grupo de antiguos miembros del partido, que desde la fundación del PRD en 1939, había sido la figura más destacada de la oposición al régimen de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961).