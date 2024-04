Luisa Pérez Viñas emerge como una figura literaria notable en el contexto dominicano. Su vida y obra se entrelazan de manera armoniosa por su pasión por las artes y las letras. Desde sus primeros años, encontró la semilla de la educación a través de su abuela Victoriana Guzmán viuda Viñas, quien tenía un centro de alfabetización. Su travesía académica incluyó la primaria y secundaria en los colegios La Altagracia en su natal San Francisco de Macorís; Sagrado Corazón de Jesús en Santiago de los Caballeros, y la Academy of Saint Elizabeth en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus estudios superiores en periodismo en la UASD se vieron interrumpidos por la Revolución de Abril de 1965, sin embargo este contratiempo no frenó su afán por el conocimiento y se graduó en Administración de Empresas por la New York University en los Estados Unidos. Más tarde exploró el mundo de la psicología.

¿Para qué género escribe y cómo ha sido su trayectoria profesional en el ámbito de la literatura?

Soy autora de las novelas: “De la niebla al sol” publicada en 2007; “Ellas saben de amor” en 2010; “Ayer es todavía” en 2012 y “Pacto de fuego” en 2017, entre otras. También mi pluma se extendió al público infantil con “Samuel, Beatriz y la Luna”, un libro de cuentos publicado por la editora Santillana en 2021. Mis versos poéticos encontraron hogar en la antología de Elsa Báez intitulada: “Poetas de la Era III” en 2013.



¿Qué le inspiró para escribir “Asomándome a la vida”, su nuevo libro?

Lo cierto es que estos relatos salieron sin proponérmelo. Los fui guardando hasta que era su tiempo de ver la luz.



¿Qué significa el título y cómo describe su primer asomo a la vida?

Como bien dice su título, es cuando algo sucede que nos provoca ver la vida de una forma distinta; alguna experiencia tanto positiva como negativa que afecte tu forma de pensar, de actuar o solo como apreciar tu vida. A eso lo llamé asomo. Mi primer asomo creo fue cuando me internaron en el Colegio Sagrado Corazón, fue una experiencia que me marcó y me tomó tiempo superar y valorar las razones positivas que influyeron en mis padres para tomar esa decisión.



La combinación de sus textos con las obras del artista Juan Mayí genera un clima de profundidad y emociones para la experiencia del lector ¿Por qué decidió incluirlas en su libro?

Esa es una historia muy linda. A Mayí, quien es mi amigo desde el 86, no le gustó la portada de mi último libro “Pacto de fuego”, publicado en 2017 y me dijo que me haría la próxima portada. Pero su generosidad no tiene límites, pues no solo hizo la portada, sino que me regaló esos ocho dibujos que enriquecieron el libro.



En sus obras anteriores, exploró temas como el amor, la familia y la memoria ¿Cómo se diferencia “Asomándome a la vida” de sus trabajos anteriores?

Creo que la importancia de la mujer está muy presente en mis obras, sin tener que enarbolar la bandera del feminismo, pero sí reconociendo su valor y valentía. Trato mucho el valor de la amistad, la gratitud y la esperanza en la superación en cada momento.



Además de ser una gran escritora, ha tenido una exitosa carrera en el mundo empresarial y periodístico ¿Cómo influyen sus experiencias personales y profesionales en su escritura?

No creo que ningún escritor pueda separar sus experiencias personales de su trabajo, ellas enriquecen lo que somos y eso en algún momento sale a la hora de construir un personaje o la historia.



¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó al escribir esta obra y cómo lo superó?

Soy muy insegura y no supero que me dé vergüenza que se lea lo que escribo y con estos relatos fue así. Los fui escribiendo y engavetando hasta que hablé con Bismar Galán y él me dio luz verde para publicarlos. Pero aún hoy, ya con el libro listo, me provoca ansiedad.



¿Cómo describiría el proceso de creación de “Asomándome a la vida”? ¿Hubo algún cuento en particular que le resultara especialmente significativo o desafiante de escribir?

Todos son igual de importantes. No recuerdo el orden en que los escribí, fueron saliendo y aquí está el resultado.



¿Qué espera que los lectores se lleven después de leer “Asomándome a la vida”? ¿Hay algún mensaje o reflexión que espera que resuene con ellos?

Nunca escribo pensando que voy a dejar un mensaje. Creo que cada quien interpretará y creará sus propias interpretaciones de una forma individual. Somos diferentes y vemos las cosas dentro de nuestra óptica personal. Eso es lo bonito de crear historias, tanto que sean de ficción y o temas reales. Está en cada uno de los lectores sacar sus propias conclusiones y hasta crear sus propias historias partiendo de las que el escritor les ha dado.



¿A qué otra actividad en el ámbito literario se dedica?

En el grupo de lectura “Tertulia Urbana” con Yulissa Álvarez y el programa “Educando la Mirada” de Gamal Michelén continúo mi búsqueda incesante de conocimientos y expresión artística. Mi vida es un canto melódico entre las páginas de la literatura, en la que busco dejar una huella imborrable en el lienzo de la cultura dominicana.

