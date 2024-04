Introducción



Cuando Orlando Familia Fortuna me dijo que iba escribiendo poemas y tirándolos en un folder, recordé a monseñor Juan Félix Pepén, quien seguía ese método. Él no pensaba publicarlos. Fue su esposa Miguelina la que le propuso publicarlos. Gracias a Dios él lo hizo. Me pareció tan interesante, otra vez, este método, que decidí difundir este libro en su contenido con este artículo. Tiene 115 poemas y ensayos breves que, al mismo tiempo, son anécdotas o testimonios de vida. He aquí datos interesantes sobre el mismo.



1-Prólogo

“Desde el alba hasta el ocaso es una colección de poemas que invita al lector a adentrarse en el mundo del amor y la pasión. En cada verso, el autor expresa sus más profundos sentimientos y emociones, describiendo con delicadeza y belleza los momentos más intensos de la relación amorosa. Los poemas que componen esta obra son un reflejo de la complejidad del amor, desde la dulzura de los primeros encuentros hasta el dolor de la despedida. El autor Orlando Familia, con maestría, utiliza la poesía para transportarnos a través de un viaje emocional en el que el amor es el protagonista.



Desde el alba hasta el ocaso es un libro que invita a la reflexión y a la contemplación de las emociones más profundas del ser humano. Es una obra que, sin duda, hará que el lector se sienta identificado con cada uno de los poemas y que, a su vez, lo llevará a experimentar sus propias emociones de una manera más intensa.



Este libro es una joya para aquellos amantes de la poesía romántica y para todos aquellos que han sentido el poder del amor en su vida. En definitiva, es una obra que no puede faltar en ninguna biblioteca de los amantes de la literatura y que será una fuente de inspiración para todas aquellas personas que buscan expresar sus sentimientos más profundos a través de la poesía.”



2-Desde el alba hasta el ocaso

“Desde el alba hasta el ocaso, pude hacer un recuento de la vida, porque he sido testigo fiel de los cambios, con el tiempo.



El alba, es el momento sagrado, cubierto por la blancura de los destellos del comienzo de la vida, que, así como la puesta del sol, le da paso a un nuevo y regocijante día, Dios le da al hombre, la lozana juventud, para que la disfrute a plenitud. En el alba, se dan los pasos del presente que, un día serán pasados, el alba es hermosa, como hermosa es la vida moza… y pasa el alba como la juventud se va; convirtiéndose el alba en el ocaso y la juventud en vejez.



El alba deja secuelas bellas, como bellas son las cosas buenas que deja la vida, si la sabes valorar.

Al pasar el alba, viene el tiempo y te arropa sin piedad, dando paso al ocaso y el ocaso te transforma la vida; así como se transforma el día.



Y tú ¿qué harás en tu ocaso?”



3-Biografía del autor

Orlando Familia Fortuna, nació en el ensanche Libertad de la Ciudad de Santiago de los 30 Caballeros, República dominicana, el día 28 de diciembre del año 1960.



Poeta, Locutor, Licenciado en Derecho, egresado de la universidad Tecnológica de Santiago, hizo habilitación Docente en el Instituto Superior de Formación Docente Luis Napoleón Núñez Molina. Actualmente trabaja para la Junta Central Electoral, como Inspector, ha sido Secretario (encargado) de varias Juntas Electorales, así como también Oficial del Estado Civil en diferentes Oficialías del País, Ocupó el cargo de Director de varias Emisoras en su natal Santiago y Manejó su propio Programa de Radio. Se dedicó a escribir desde joven y ha participado en diversos coloquios poéticos, ensayos y conversatorios.

Autor del libro inédito: DESDE EL ALBA HASTA EL OCASO.



Conclusión

CERTIFICO que los textos citados aquí forman parte del libro “Desde el alba hasta el ocaso”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veinticinco (25) días del mes de abril del año del Señor dos mil veinticuatro (2024).