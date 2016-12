CORDE aclara no vendió terrenos Los Tres Brazos

La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) aclaró que no vendió Los Tres Brazos, sino que vendió un proceso de titulación que beneficia a miles de familias que desde cerca de 40 años han invertido recursos en terrenos que no son de su propiedad y que ahora tienen la oportunidad de adquirir. CORDE expresó que actuó con la convicción de los beneficios de propiciar la legalización de la ocupación de los terrenos de Los Tres Brazos, y al amparo de estos mandatos constitucionales, propició una solución definitiva, para un sector vulnerable.



En un comunicado, CORDE señaló que si no hubiera titulado los ocupantes de los terrenos de Los Tres Brazos éstos y sus familias no se hubieran beneficiado por inercia, ni tampoco el Estado.



“Desde el mismo 2005, CORDE se embarcó en un infructuoso proceso de movilización de los recursos necesarios para llevar a cabo el deslinde, subdivisión y titulación de Los Tres Brazos, durante el cual CORDE contactó instituciones del Estado como el Banco de Reservas, la Inmobiliaria Banreservas y el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) para presentar el proceso de titulación”, indica la nota enviada.



Se recordó que en abril de 2007, la entidad contrató el trabajo de replanteo, deslinde y subdivisión de la parcela No. 153-A-2. Al mismo tiempo, inició las gestiones ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales.



“El valor total, de 80 millones de pesos, del contrato CORDE-INFEPA, para la transferencia y titulación de 910,054 metros cuadrados (787,613.48 mts2, después del deslinde), de la Parcela 153-A-2 y los 188,659.00 y 115,148.00 metros cuadrados de las parcelas No. 153-A-1 y No. 155, respectivamente, éstas dos últimas aún sin deslinde ni subdivisión, se estableció entre RD$150.00 y RD$800.00 el metro cuadrado”, precisa el documento de la entidad.



El director de Corde había dicho que hay gente ocupando los terrenos que cree que se les va a regalar como ocurre con el Plan de Titulación, pero que en ese caso es un proceso que ya se inició y la iniciativa del Gobierno es reciente.