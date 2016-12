Prohíben vehículos pesados en Malecón

20/12/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y la Alcaldía del Distrito Nacional anunciaron ayer la prohibición del tránsito de vehículos pesados por el Malecón de Santo Domingo desde la avenida Máximo Gómez hasta la Francisco Alberto Caamaño Deñó. La medida, que entrará en vigencia a partir del próximo viernes 23 del mes en curso, viene a dar cumplimiento a la resolución 11-12 emitida por el Consejo Municipal en la pasada gestión.



Se estableció que los vehículos pesados como patanas, camiones, volquetas que vengan del 12 de Haina deberán girar a la izquierda en la Máximo Gómez y tomar la intersección que más convenga, excepto la avenida Independencia.



Sin embargo, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, especificó que habrán algunos vehículos pesados que podrán transitar por la vía con un permiso del Ayuntamiento. La excepción es exclusiva para aquellas patanas que descargan en el muelle, que según el ejecutivo municipal no sobrepasa al 15 por ciento de aquellos vehículos que entran en la medida.



“Estamos en una época de paz, de armonía. Nuestro país tiene unos de los mayores índices de muertes por accidentes de tránsito en toda América Latina, y nosotros no queremos que llegue la tristeza a ninguna familia en esta época donde celebramos el nacimiento de Jesucristo”, dijo. El edil indicó que el tránsito de vehículos pesados por el Malecón constituye un peligro y un foco de contaminación. Mientras el director de la Amet, Frener Bello Arias, aseguró que la disposición es de carácter permanente, pero durante las festividades navideñas serán más enérgicos en su cumplimiento.



Garantizó que la medida no afectará el tránsito en la ciudad. “Vamos a ser enérgicos con esta medida en virtud de que se nos aproxima la fecha de Navidad, donde se incrementa el turismo de cruceros e interno”, subrayó.

Mesa de diálogo con entidades y transportistas

Collado agregó que el próximo año se establecerá una mesa de diálogo con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD ), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), los transportistas y con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de cara a buscar una vía alternativa al tránsito de vehículos pesados en el Malecón.