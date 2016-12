Actriz Carrie Fisher sufre ataque al corazón en un vuelo

LOS ANGELES— La actriz Carrie Fisher fue transportada a un hospital el viernes tras sufrir una emergencia médica en un vuelo.

El cibersitio TMZ, especializado en celebridades, reportó que ella sufrió un ataque al corazón, según señalaron fuentes anónimas.

Por su parte, el periódico Los Angeles Times, que también citó declaraciones anónimas, dijo que la estrella de "Star Wars" sufrió un problema cardíaco en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor del mediodía. Otros sitios noticiosos también mencionaron fuentes anónimas en sus reportes.

Los mensajes que The Associated Press les dejó a los publicistas de Fisher y a los representantes de su madre, la actriz Debbie Reynolds, y su hija, Billie Lourd, no fueron devueltos el viernes.

Funcionarios de bomberos y de United Airlines le confirmaron a la AP que una persona sufrió una emergencia médica grave el viernes en un vuelo de Londres a Los Ángeles, pero no revelaron si fue Fisher o no.

Erik Scott, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dijo que los paramédicos proporcionaron atención de supervivencia avanzada y transportaron al pasajero a un hospital cercano.

United Airlines indicó en un comunicado que la persona afectada estaba inconsciente.