Un año de conquistas para remo y canotaje

La Federación Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca) cierra el 2016 con un balance financiero negativo producto de las deudas contraídas durante el año que casi termina. Tampoco cuentan con modernas embarcaciones para un mejor desarrollo en las competencias internacionales, ni mucho menos posee un personal fijo de entrenadores que trabaje en el progreso de sus atletas.



A pesar de todas esas dificultades, la entidad que dirige Andrés Osiris Tejada Cessé se ha mantenido de pie contra viento y marea, colocando el nombre de República Dominicana en un importante sitial a nivel de Centroamérica y el Caribe. “Por primera vez durante este año y parte del 2015, hemos ido alcanzando algunos peldaños importantes, tanto a nivel local como internacional. Gracias a Dios que el trabajo desplegado durante todo ese tiempo ha dado sus frutos, a pesar de las trabas que hemos tenido”, expuso Tejada Cessé. El más importante logro alcanzado fueron las seis medallas conquistadas por las selecciones de remo y canotaje en los recién concluidos Juegos Bolivarianos de Playa, celebrados en la ciudad de Iquique, Chile. También citó la actuación de Wendy Altagracia Simó, quien participó en el campeonato mundial juvenil, celebrado en Brasil y que contó con la participación de 125 países. Asimismo, la entidad logró acceder al preolímpico celebrado en Chile.



“Calificamos este año muy bueno para nuestra entidad. A esto se le agrega el gran trabajo realizado por la selección que participó en los Juegos Bolivarianos de Playa en Chile. Fue un grupo limitado a petición del Comité Olímpico Dominicano que no quería quedarse fuera de este evento”, apuntó el federado, quien presidirá nuevamente el comité ejecutivo de Fedoreca para el cuatrienio 2016-2020. La selección, compuesta por cinco atletas (tres de canotaje y dos de remo), que compitió en esta cita centroamericana estuvo encabezada por Cristian Guerrero García, quien se llevó la medalla de oro en los 200 metros, mientras que en los 500 metros se llevó la plata. También estuvo Ariel Jiménez, quien logró la presea de plata en 500 metros, mientras que en combinación, con Loni Acevedo en mil metros, se adjudicaron el bronce en la modalidad de canoa doble mil y 500 metros, respectivamente.



En tanto, en remo, Jeancarlos Tineo e Ignacio Vásquez lograron bronce en doble masculino (seis metros en mar abierto). Fue la primera presea internacional que se logra en remo desde 2003.



“La federación, acotando estas seis medallas, es reconfortable al término de un año muy tormentoso y en términos económicos que vamos a quedar endeudados, pero gracias a Dios hemos ido sobrepasando todo y hemos seguido trabajando en un amplio programa de capacitación de nuevos entrenadores en el campo de remo y canotaje”, sostuvo. A estos logros también se le agrega el trabajo de captación de nuevos valores en diversos centros de estudios de la zona de la presa ubicada en el municipio de Sabana Puerto, en Bonao, y que para el próximo año será extendido a otras escuelas de La Vega y Cotuí, respectivamente, así como los campamentos escolares que sustentarán este deporte de cara al futuro.



RD$1.5 MM en deudas



Osiris Tejada sostiene que la entidad que preside tiene una deuda de un millón y medio de pesos, pero que la misma no ha sido saldada debido a que los fondos estuvieron retenidos por espacio de seis meses de parte del Ministerio de Deportes (Miderec), que en ese entonces dirigía Jaime David Fernández Mirabal. “A nuestra llegada a la federación en 2013, encontramos una deuda, la cual alcanzó el millón y medio de pesos. Esta deuda nos lleva a cerrar un año con un balance negativo en cuanto a la parte financiera se refiere. El Ministerio de Deportes retuvo el dinero por ese tiempo alegando una serie de cuestiones y tecnicismo burocrático”, expresó el también reconocido periodista de la provincia Monseñor Nouel.



Actualmente, Fedoreca tiene una subvención de 450 mil pesos mensuales, que fue reactivada por parte de Miderec desde abril pasado hasta noviembre. Parte de esos fondos son utilizados para el pago del personal que labora en la entidad, así como para el acondicionamiento de las instalaciones en Bonao y otros centros de entrenamiento ubicados en La Vega, Cotuí y San Isidro. “También a los atletas de alta competición y nuevos talentos que van logrando peldaños dentro del proceso de los campamentos escolares, le damos unos incentivos por su trabajo que allí realizan. Ante esa situación tenemos que arroparnos hasta donde la sábana nos dé, pero siempre vamos a marchar con ese déficit porque lamentablemente no tenemos de dónde buscar esos recursos para poder solventar esas deudas de un personal que siempre ha estado ahí en la presa”, reseñó Osiris.



Las mismas embarcaciones



En 2003, Santo Domingo fue la sede de la versión 14 de los Juegos Panamericanos. La presa de Hatillo, en Cotuí, fue el escenario para el desarrollo de las competencias de remo y canotaje. Desde ese entonces, a juicio de Osiris Tejada, las embarcaciones utilizadas por los atletas para la práctica de este deporte “son las mismas”.



“Tenemos las mismas embarcaciones que se usaron en los Juegos Panamericanos de 2003. El costo de estas embarcaciones son elevadas. Algunas de ellas han sido renovadas y otras con aportes de ayuda de federaciones de otros países”, sostuvo. Expresó que el costo de una embarcación para canotaje o kayak tiene un precio promedio de 30 mil pesos, mientras que una de remo cuesta 10 mil dólares.



Centro de desarrollo en Bonao



Tejada Cessé expresó a elCaribe que para el próximo año, las Federaciones Internacionales de Remo y de Canotaje tienen en planes instalar un centro de desarrollo regional para Centroamérica y el Caribe. “Estas federaciones tienen los ojos puesto en el país para la instalación de ese centro. Todos esos países del área vendrían a pernoctar aquí por temporadas para realizar sus entrenamientos, sus campamentos de mejoras técnicas como se realizan en otras instalaciones en Cuba, a El Salvador y otros lugares, pero que aquí son atractivas por su belleza y el nivel de nuestras aguas que tenemos aquí”, dijo.

Programa de actividades para el 2017

En el 2017 inicia el nuevo ciclo olímpico de cara a los Juegos de Tokio en 2020 y con ello, la Federación Dominicana de Remo y Canotaje se prepara con la finalidad de lograr buenos resultados. Asimismo, afinan los preparativos para las competencias clasificatorias para los Juegos Panamericanos a celebrarse en Perú en 2019. “Necesitamos que nuestros atletas logren viajar más al exterior con la finalidad de mejorar la capacidad técnica, así como elevar nuestro nivel competitivo ante atletas de otras naciones”, expresó Ramón Santos, secretario general de Fedoreca. En cuanto al plano local, la entidad trabaja en la organización del campeonato regional, así como del circuito nacional de remo y canotaje a celebrarse en diferentes provincias del país, incluido la capital. “Estos eventos nos permitirá conocer más a fondo a nuestros atletas y a la vez crear un ranking nacional”, indicó Santos. A este calendario también se agrega la tradicional “Regata Independencia” a desarrollarse en el mes de febrero, mientras que para mayo está en carpeta la celebración de la “Regata Francisco Santana Facundo In memorian”.

Clasificar para los Juegos Olímpicos es la misión

Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos es lo más lejos que atleta criollo alguno de remo y canotaje ha llegado en la historia de este deporte. Para el nuevo año que inicia en pocos días, clasificar atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es el principal objetivo de esa federación.



“Soñamos con eso en este ciclo olímpico”, expresó Ramón Santos. “Para lograr ese objetivo necesitamos del respaldo de las autoridades gubernamentales, así como del sector privado”. Es ahí en el privado en el que Fedoreca se centrará en este 2017. “Estamos tratando de ver como uno de nuestros atletas son protegidos por el Creso (Programa Creando Sueños Olímpicos). Queremos escalar a ese tipo de posición con nuestros atletas. Sería un éxito para este deporte que tiene dos disciplinas en una”, sostuvo el ejecutivo. Puso como ejemplo la entrega que ha registrado Cristian Guerrero en este deporte.

Reacciones

Andrés Osiris Tejada Cessé

Pte. Fed. Dom. Remo y Canotaje

“Estamos dando todo para poner en alto a nuestra Patria en el extranjero. Esta medalla de oro es el producto del trabajo y el esfuerzo”.

Cristian Guerrero García

Ganador de la medalla de oro en Chile

