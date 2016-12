Los grandes vuelven a poner el orden

29/12/2016 12:00 AM - AP

La historia del Leicester City parece sacada de una película de Disney: un equipo pequeño, de una ciudad cualquiera, dirigido por un viejo lobo del fútbol y que hace apenas dos años estaba en la segunda división inglesa. Tras varios fichajes brillantes, y con un grupo de jugadores descartados o desconocidos, hila una improbable victoria tras otra hasta conquistar el primer título en sus más de 100 años de historia, nada menos que en la liga Premier, la más rica y difícil de toda Europa. ¿El aviso de una nueva era del fútbol, de la revolución de los chicos contra los grandes? No tan rápido.



El campeonato de Leicester en la liga Premier fue, sin duda alguna, la mayor sorpresa del fútbol en 2016, un triunfo de la visión de su técnico Claudio Ranieri, los fichajes brillantes y afortunados de jugadores como Riyad Mahrez, N’Golo Kante y Jamie Vardy, y una extraordinaria racha de suerte: los Foxes no sólo ganaron o empataron partidos con lo mínimo, sino que se beneficiaron de las peores temporadas en años de clubes históricos como Chelsea y Manchester United.



En la segunda mitad del año, las aguas volvieron a su nivel.



Leicester cierra 2016 cerca de la zona de descenso, mientras que Chelsea, con Antonio Conte a la cabeza y con el propio Kante entre sus nuevos jugadores, encabeza una tabla de posiciones dominada por los grandes de Inglaterra.



La situación es similar en los principales campeonatos europeos, a excepción de Francia, donde el sorprendente Niza domina la tabla y Paris Saint-Germain, campeón de las cuatro últimas temporadas, no termina de engranar bajo la conducción de Unai Emery.



En Inglaterra, al llegar a la última fecha del año, Chelsea encadena 12 victorias y lidera la clasificación con seis puntos de ventaja sobre Liverpool. Los cuatro siguientes en la tabla son viejos conocidos: Manchester City, Arsenal, Tottenham y Manchester United. Chelsea está a una victoria de empatar el récord de triunfos consecutivos para la Premier, que fijó Arsenal en 2001-02, y puede alcanzarlo el sábado ante Stoke.



En Italia parece que nadie puede detener a la Juventus en su marcha a un sexto título consecutivo en la Serie A italiana. La “Vecchia Signora” llegó al receso navideño en primer lugar y con cuatro puntos de ventaja sobre la Roma, pese a tener un partido menos. Napoli, Lazio y el Milan completan el pelotón de avanzada. Con 33 puntos, el Milan está al cinco de la Roma, y volvió a los primeros planos con un plantel joven que incluye a prometedoras figuras como su portero Gianluigi Donnarumma, de 17 años, y el volante Manuel Locatelli, de 18.



Mientras que en Francia, parece que la obsesión de Paris Saint-Germain por triunfar a nivel europeo le costará caro en el campeonato francés.



Al llegar a la mitad de la temporada, el campeón defensor ocupa el tercer puesto, a cinco puntos del sorpresivo puntero Niza.

Real Madrid cerró a todo tren en el fútbol europeo

Real Madrid cierra 2016 con una racha invicta de 37 partidos en todas las competencias, un lapso en el que conquistó su segundo título de la Liga de Campeones en las tres últimas temporadas y ganó el Mundial de Clubes. El Madrid encabeza la liga española con tres puntos de ventaja sobre el Barsa, y con un partido menos. Además, se clasificó a los octavos de final de la Champions, donde enfrenta en febrero al Napoli, y chocará con el Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey. Mientras el Barsa ha tenido sus altibajos, aunque Lionel Messi sigue perforando redes como siempre.