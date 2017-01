Dicen muelle de Manzanillo se cae a pedazos

05/01/2017 12:00 AM - Arsenio Cruz

Montecristi. Exportadores de banano y pescadores de esta provincia denunciaron el mal estado en que se encuentra el muelle de Manzanillo, donde dijeron no pueden anclar por temor a que se desplome. El muelle de Manzanillo, el de mayor calado del país, tiene más de 20 años que no es sometido a reparación, fecha en que fue realizada su ampliación. De acuerdo a los denunciantes, sus vigas están a punto de colapsar por la antigüedad y algunas ya se han desplomado por el óxido que presentan, ante la falta de mantenimiento.



En el lugar estuvo recientemente el nuevo director de la autoridad portuaria Víctor Gómez Casanova, a quien también los productores y exportadores de banano, junto al gobernador Marcelo Cordero, expusieron el problema. Por el muelle de Manzanillo no solo se exportan frutas, sino que también recibe grandes cargas de diversos productos.