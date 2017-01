Chilote Llenas dice aún no hablado sobre retiro con Miguel Tejada

El presidente de las Águilas Cibaeñas, Winston -Chilote-Llenas, aseguró que aún no está definido cuándo se producirá el retiro de Miguel Tejada pero que de ser así se le hará un gran homenaje.

“No hemos hablado de su retiro, él no me ha dicho nada aún. He escuchado los rumores pero aún no tenemos nada planeado”, enfatizó Llenas a elCaribe.

Miguel Tejada, quien ha ayudado a conseguir varios campeonatos de los 20 que ostenta el conjunto cibaeño, en la actualidad, se desempeña como asistente del dirigente, Manny Acta.

“Eso sí, tenlo por seguro que cuándo se produzca (retiro) haremos un homenaje en grande, porque él se lo merece, y si quiere coger unos turnos también lo hará”, apuntó.