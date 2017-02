Ayuntamiento de Puerto Plata reconoce a Ito Bisonó; lo declara Hijo Adoptivo

Puerto Plata.- El Consejo de Regidores de esta ciudad entregó un reconocimiento declarándolo como “Hijo Adoptivo” de esta provincia turística, al presidente en Funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito- Bisonó Haza.

El reconocimiento dado a unanimidad, es por sus aportes a la municipalidad, principalmente a través de la autoría de la ley 170-07 de Presupuesto Participativo.

Durante acto encabezado por el Alcalde Walter Musa, el presidente del Consejo Municipal Julio am Ramón Durán, el regidor Víctor Ortega, proponente de la moción así como todos los concejales de esa alcaldía.



"A lo largo de mi carrera legislativa, he tenido la oportunidad de trabajar en varias iniciativas de ley y debo decirles que esta es una de las que me siento más orgulloso. La democracia va más allá del ejercicio del voto cada cuatro años, esta se debe practicar todos los días y estamos convencidos que en este texto legal existe una gran herramienta para el manejo democrático de la cosa pública”, resaltó Bisonó al recibir el reconocimiento de mano de las autoridades municipales.



Esta ley, en vigencia desde el año 2007, establece que el 40% del presupuesto que reciben los ayuntamientos deberá ser aprobado en asamblea por los ciudadanos de cada demarcación. El dirigente político explicó que en el Mes de la Patria, es preciso recordar la concepción de Estado de Juan Pablo Duarte quien le otorgaba un rol especial al Poder Municipal, llamado a ser el más cercano a la gente.



“Siempre he sentido gran admiración por Puerto Plata. Cuando nuestra supervivencia como país se vio amenazada, fue un gran coloso, hijo de esta tierra, que enarboló la lucha restauradora para que nuestra joven república no pereciera. Hablo de nuestro prócer, Gregorio Luperón. Pero desde luego, la importancia de Puerto Plata para el país no termina ahí, pues lo que es hoy en día la base de la economía nacional, el turismo, tuvo sus inicios aquí, impulsado por una visión y la aplicación de políticas públicas que deben recuperarse para efectivamente rescatar lo que ha sido una marca país en el polo turístico norte”, se pronunció el además autor de la Ley de Incentivos a Pensionados y Rentistas de Fuente Extranjera.



Ante el estado deteriorado de las carreteras que unen a Puerto Plata con Santiago, y ya como hijo de Puerto Plata, el líder reformista se unió a las voces que piden la pronta atención y ejecución de la construcción de la carretera a cuatro carriles del cruce de Navarrete hasta esta ciudad.



"Les agradezco de corazón este reconocimiento que les reitero tiene gran significado. Aquí en Puerto Plata he pasado importantes momentos de mi vida profesional, política y personal, pues esta tierra fue cómplice de que hoy mis hijos y mi esposa fuesen mi mayor tesoro dado que este fue el escenario de la conquista y luego la luna de miel con mi esposa Chabela”, compartió el diputado.

En el acto fue realizado en el salón Rafael Balbuena de la sala capitular de este ayuntamiento municipal, donde estuvieron presentes además de Bisonó y su señora esposa Isabel León, el Alcalde Walter Musa; el presidente del consejo José Ramón Durán, las asociaciones de juntas de vecinos, personalidades de la sociedad, miembros de los diferentes partidos políticos entre otras personalidades.