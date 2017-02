República Dominicana queda descalificada de la Serie del Caribe

CULIACÁN, México (AP) — Freddy Galvis encabezó un furibundo ataque de 15 imparables, con el que Venezuela derrotó el sábado 8-3 Cuba para clasificarse a las semifinales de la Serie del Caribe 2017, en un resultado que eliminó a la República Dominicana del torneo y le dio el boleto a Puerto Rico.

Cuba y el anfitrión México estaban clasificados de antemano para la fase semifinal que se disputará el lunes.

"Hoy no pudimos batear a la hora oportuna pero nos enfrentamos a buenos rivales y los juegos se ganan y se pierden. Es bueno que estamos ya en la segunda ronda. Hay que seguir jugando fuerte", dijo el manager de Cuba, Carlos Martí, a The Associated Press tras el encuentro.

Galvis, campocorto de los Filis de Filadelfia, conectó de 4-3 con un doble, dos carreras producidas y dos anotadas. Ronny Cedeño también acumuló tres hits con una empujada y Alex Ahumada añadió dos imparables y una impulsada para destacar en la activa ofensiva de las Águilas del Zulia.

"Para nosotros era importante reaccionar luego de como perdimos ante México y además ante un rival fuerte como Cuba. Pudimos batear a la hora buena y estamos contentos porque se logra ya el objetivo de pasar a las semifinales", dijo Galvis a la AP.

Carlos Benítez sacudió un panorámico jonrón de tres carreras, pero no pudo evitar la derrota de los Alazanes de Granma.

La victoria fue para Will Ledezma (1-0), con un relevo de dos episodios y dos tercios en blanco, y la derrota fue al registro de Yoelvis Entenza (0-1), castigado con cinco hits y tres carreras en cuatro entradas y un tercio.

"En lo anímico había que levantarse luego de la derrota, todos los juegos son importantes en un torneo corto y mañana hay que salir a ganar para buscar terminar lo más alto posible en esta ronda. Los muchachos han hecho un gran trabajo esta noche bateando a la hora buena y el resultado ahí está para nosotros", señaló el manejador de Venezuela Lipso Nava.

A primera hora y de la mano de los jugadores de las Grandes Ligas Iván de Jesús Jr. y Rusney Castillo, Puerto Rico aplastó 10-2 a República Dominicana. Los Criollos de Caguas, representantes boricuas, se beneficiaron de la victoria de Venezuela para avanzar.

"En esta ocasión el formato nos ayuda, si estuviéramos con la antigua forma de competencia posiblemente ya estuviéramos eliminados", declaró a The Associated Press Luis Matos, el manager de los Criollos. "Cambiamos la alineación, estaba buscando un equipo de mayor contacto y más rápido. Creo que eso fue clave para poder hacer las carreras".

Tras perder sus tres compromisos en el certamen, los Tigres del Licey han quedado eliminados del torneo. Los equipos representantes de República Dominicana suman nueve derrotas al hilo, abarcando las últimas tres ediciones del clásico caribeño.

El Licey (0-3) tiene un juego pendiente ante el Zulia (2-1) este domingo, sin embargo aún ganado no podrán desbancar a Puerto Rico (1-3) de la cuarta posición, pues los boricuas mantienen dominio en enfrentamiento directo sobre los dominicanos, por lo que están fuera del torneo.

Audo Vicente, el piloto de los Tigres, explicó que el equipo dominicano se ha visto afectado por las ausencias de varios jugadores clave.

"Extrañamos a Juan Francisco, a Yamaico Navarro, a Emilio Bonifacio a la ofensiva", lamentó Vicente. "Pero este es el equipo que tenemos y hay que respetar las decisiones de ellos por sus compromisos familiares o con sus organizaciones", declaró.

De Jesús, infielder de los Rojos de Cincinnati, conectó de 4-3 con un doble, dos carreras empujadas y tres anotadas. De Jesús quedó como líder a todos los bateadores del certamen con un promedio de .692.

Por su parte, el jardinero cubano Castillo, de los Medias Rojas de Boston, conectó de 5-2, con un cuadrangular y tres carreras remolcadas. Además, el tercera base David Vidal aportó tres hits y anotó una carrera para redondear el ataque de los ganadores.

"Hoy las cosas salieron bien, pude conectar los batazos para ayudar al equipo a ganar y creo que nuestras posibilidades son muy buenas de ir a las semifinales. Este equipo es muy bueno, habíamos fallado en las cosas pequeñas pero ya viste que tenemos talento y podemos ganar juegos", dijo Castillo a AP.

Andrés Santiago (1-0) lanzó dos entradas y un tercio en blanco en labor de relevo para llevarse la victoria, mientras que el descalabro fue al registro de Bryan Evans (0-1), tras conceder tres imparables y dos anotaciones dos episodios y un tercio de actuación.

El domingo, Cuba (2-1) se medirá contra las Águilas de Mexicali de México (3-0) y República Dominicana lo hará contra Venezuela, en la última jornada de la fase de grupos para definir los enfrentamientos en las semifinales que se disputarán el próximo lunes.