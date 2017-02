Organimos medioambientales presentan a legisladores el Acuerdo de París

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales invitaron a legisladores de las Comisiones Permanentes de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado y de la Cámara de Diputados a un encuentro para darles a conocer la naturaleza y trascendencia del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, tanto para el país como para el planeta.

A la actividad, que estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Ernesto Reyna Alcántara, y el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito.

También asistieron el ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Francisco Matos; la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luciana Mermet, el asesor de Medio Ambiente de la Presidencia, Omar Ramírez Tejada, y el diputado Ricardo Contreras, entre otros.

Durante su intervención, Reyna Alcántara recordó que República Dominicana firmó el Acuerdo de París el 22 de abril de 2016, como parte de su compromiso para enfrentar el cambio climático, que el Tribunal Constitucional lo declaró conforme a la Carta Magna y que solo falta su ratificación. En ese sentido, exhortó a que los congresistas lo ratifiquen para que el país sea oficialmente signatario de este acuerdo, contribuyendo en una nueva era del combate del problema de mayor envergadura de la humanidad en los actuales momentos.

En ese mismo orden, el ministro de Medio Ambiente puntualizó que el Acuerdo de París cumple con los estatutos de la Constitución Dominicana y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por lo que no existe motivo alguno para que no sea ratificado; mientras que el ministro de Economía recordó que el desarrollo económico de República Dominicana depende directamente de los recursos naturales, que los cambios climáticos no dan tregua y que, por ende, hay que actuar con prontitud.

De su lado, el diputado Francisco Matos reconoció la necesidad de ratificar el Acuerdo de París y dijo confiar en que estará en agenda desde que inicie la legislatura ordinaria, para su aprobación inmediata.

Finalmente, la técnica del Consejo, Karen Hedeman, dictó la conferencia “El Acuerdo de París: ratificación y compromisos de la República Dominicana”, con la finalidad de edificar a los presentes sobre los detalles legales que éste envuelve y sus beneficios para el país y el planeta.