Jesse & Joy, Illya Kuryaki y otros latinos van por el Grammy

LOS ANGELES (AP) — Tras sus recientes victorias en los Latin Grammy, Jesse & Joy, Illya Kuryaki & The Valderramas, Carla Morrison y Fonseca buscarán el domingo ampliar sus listas de reconocimientos en los Grammy.

El dúo mexicano Jesse & Joy, premiado en noviembre con el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo por "Un besito más", compite por el premio al mejor álbum de pop latino con el mismo disco, junto con Gaby Moreno ("Ilusión"), Laura Pausini ("Similares"), Sanalejo ("Seguir latiendo") y Diego Torres ("Buena vida").

El dúo argentino Illya Kuryaki & the Valderamas, laureado con el gramófono latino al mejor álbum de música alternativa por "L.H.O.N.", se disputará el premio al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina con iLe ("iLevitable"), La Santa Cecilia ("Buenaventura"), Los Rakas ("Los Rakas") y la ganadora del Latin Grammy a la mejor canción alternativa por "Vez primera", la mexicana Carla Morrison, quien compite con el disco "Amor supremo".

Los ganadores del Grammy en las categorías de música latina se anunciarán a partir de las 4 pm hora del este (2100 GMT) durante el "pre telecast", una ceremonia previa a la gala televisada que se transmite solo por internet, en la que se reparten la mayoría de los galardones.

La Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, galardonada en los Latin Grammy con el premio al álbum de música banda por "Raíces", está nominada a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con Joss Favela ("Hecho A Mano"), Vicente Fernández ("Un Azteca En El Azteca, Vol. 1 (En Vivo)"), La Maquinaria Norteña ("Generación Maquinaria Est. 2006") y Mariachi Divas de Cindy Shea ("Tributo a Joan Sebastian y Rigoberto Alfaro").

El astro colombiano Fonseca, doblemente galardonado en la categoría tropical de los Latin Grammy, se medirá por el premio al mejor álbum de música tropical con "Conexión". Compite con La Sonora Santanera, ganadora del Latin Grammy al mejor álbum tropical tradicional por "La Sonora Santanera en su 60 aniversario", además de Formell y Los Van Van ("La fantasía - Homenaje a Juan Formell"), el Grupo Niche ("35 aniversario") y José Lugo & Guasábara Combo ("¿Dónde están?").

Por el Grammy al mejor álbum de jazz latino compiten Andy González ("Entre colegas"), Brian Lynch & Varios artistas ("Madera Latino: A Latin Jazz Perspective on the Music of Woody Shaw"), Michael Spiro/Wayne Wallace La Orquesta Sinfonietta ("Canto América"), Trío Da Paz ("30") y Chucho Valdés ("Tribute to Irakere: Live In Marciac").

El espectáculo principal será televisado en vivo por la cadena CBS a partir de las 8 pm hora del este (0100 GMT del lunes) y contará con James Corden como anfitrión.