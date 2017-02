Ministro Obras Públicas dice desconocer si terrenos que compró en Constanza están en área protegida

Gonzalo Castillo: “Yo compre unos terrenos, no en Valle Nuevo, sino en el proyecto del general Soto Jiménez, Guaraguao, si eso es Valle Nuevo… yo creía que era Constanza, pero si es Valle Nuevo, bueno

13/02/2017 11:51 AM - María Teresa Morel

El ministro de Obras Públicas confirmó este lunes que adquirió unos terrenos en el proyecto de Cabañas Rancho Guaraguao, propiedad del ex jefe de las Fuerzas Armadas, general retirado José Miguel Soto Jiménez, en Constanza.

Al ser cuestionado por periodistas sobre si posee una villa en el área protegida de Valle Nuevo, Gonzalo Castillo respondió sonriente lo siguiente: “Bueno, si me regalan una…yo la tomaría. No tengo villas pero si me quieren regalar una con mucho gusto la recibo”.

Al formularle una vez más la pregunta, el funcionario dijo que desconoce si la propiedad que compró se encuentra dentro Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) y que si es así, admite que pudo haberla perdido.

“Yo compre unos terrenos, no en Valle Nuevo, sino en el proyecto del general Soto Jiménez, Guaraguao, si eso es Valle Nuevo… yo creía que era Constanza, pero si es Valle Nuevo, bueno, amén. Lo perdí, verdad?. Se perdió”.