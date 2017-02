Juicio contra Affe Gutiérrez aún no comienza

Luego de varias inhibiciones y dos aplazamientos, el juicio de fondo ordenado contra el esposo de Sarah Pepén, Affe Gutiérrez, quien es acusado por homicidio, aún no comienza. Ayer, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó un nuevo reenvío, esta vez para el 1 de marzo.



La decisión, refrendada por los jueces Vladimir Rosario, Yissel Naranjo y Diana Moreno, se produjo a los fines de conducir los testigos de la parte querellante y los testigos promovidos por la Fiscalía.



Durante la jornada, se produjo un incidente debido a que el testigo de la Fiscalía, Esteban Andrés Angomás Delgado, intentó salir de la sala de audiencias de forma escurridiza, al momento de los jueces verificar la asistencia de los testigos; por lo que Gutiérrez lo denunció al tribunal y la corte envió al alguacil de estrado a buscarlo.



A la audiencia acudieron familiares y amigos de Gutiérrez, vistiendo prendas de color blanco como una señal de rechazo contra este largo proceso judicial.



Los abogados defensores del expiloto, encabezados por Manuela Ramírez y Zaida Carrasco calificaron el proceso como un relajo.



A su salida, el imputado aseguró que está harto de la justicia dominicana.



“Estoy cansado y hastiado. Yo no le deseo esto, ni siquiera a la persona que está pagando estos testigos y estos jueces que me condenaron, a esta situación en la que yo me estoy viendo”, aseveró.



El juicio contra Gutiérrez lleva ocho años y aún no existe una sentencia definitiva. Por este caso, permaneció 28 meses en la cárcel de La Victoria como preso preventivo y enfrentó dos juicios en los cuales fue condenado a 30 años y luego de las apelaciones fue descargado.



Recientemente, Gutiérrez declaró, en un programa de televisión, que no es el autor de la muerte del joven Wester Junior Solís, asesinado el 12 de junio del 2005 en la autopista de San Isidro y por lo que se le acusa. Alegó que toda esta situación por la que está atravesando, surgió luego de que se casara con la periodista Sarah Pepén.