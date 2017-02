Fiscalía de Manhattan imparte taller sobre prevención de fraude de inmigración

Nueva York.-La fiscalía del condado de Manhattan impartió un taller sobre Prevención de Fraude de Inmigración al personal del Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad, con el objetivo de advertirlo y capacitarlo ante los fraudes de inmigración.

Este taller se da en momentos en que se han emitido órdenes ejecutivas con consecuencias imprevistas para inmigrantes en los Estados Unidos.

Durante el seminario impartido por iniciativa del cónsul general, Carlos A. Castillo, en coordinación con la fiscalía de Manhattan, la subfiscal de origen dominicano Mayerling Rivera y la directora de su oficina en Washington Heights, Joselinne Minaya, ofrecieron detalles sobre las funciones de las unidades de Asuntos del Inmigrante, Violencia Doméstica, Asistencia a la Víctima y al Testigo, y de Colaboraciones Comunitarias del Ministerio Público.

Se inició con las palabras del jefe de Gabinete del Consulado, Eduardo Hernández, quien dirigió un mensaje de parte del cónsul Castillo, de agradecimiento al fiscal Cyrus R. Vance, Jr., por la realización del taller “Prevención de Fraude de Inmigración” ofrecido a través de su oficina del norte de Manhattan.

“Entendemos como una responsabilidad de todos mantenernos informados en lo concerniente al tema de inmigración, especialmente en estos momentos en los que nuestra comunidad necesita más de nuestros servicios y orientación adecuada”, expresó.

Luego, la subfiscal Mayerling Rivera inició su exposición explicando que los inmigrantes deben tener la libertad de querellarse ante cualquier situación de fraude, entre otros casos, ya que la fiscalía no les suministra ninguna información a las autoridades federales en cuanto a su estatus migratorio “porque actuamos de manera separada”.

“No hay que tener ningún temor en exponernos sus situaciones, pues cualquier información que recibe la fiscalía de inmigrantes residentes permanentes o cuyo estatus migratorio no esté definido está protegida”, puntualizó.

Resaltó que Nueva York ha sido declarada entre las “ciudades santuario” cuyo estatus se comprometió con mantener el gobernador del estado, Andrew Cuomo, no obstante la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que tiene como objetivo despojar de ayudas financieras federales a las metrópolis que se nieguen a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración.

Rivera enfatizó en señalar que los inmigrantes son la “presa” fácil para las personas inescrupulosas que buscan ganar dinero con situaciones que se les presentan ante las medidas oficiales en migración por lo que se creó la Unidad de Asuntos del Inmigrante para protegerlos y enfrentar los casos de fraudes de que suelen ser víctimas.

En respuesta a una pregunta de los asistentes al taller explicó que una persona que no tenga residencia permanente en los Estados Unidos no tiene derecho a recibir asistencia judicial gratis por un Legal Aid que le suministre la fiscalía, “pero puede acudir a un abogado privado o a instituciones sin fines de lucro que ofrecen ese servicio”.

La funcionaria judicial dijo que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, puede ser deportada de los Estados Unidos si ha cometido un fraude o robo, ya que muchos delitos menores han sido clasificados como felonía y su permanencia en el país dependerá de la decisión del juez que dilucide su caso.

Contra el fraude

La subfiscal Rivera les hizo una serie de recomendaciones a los inmigrantes para evitar ser víctimas de fraudes, entre estas no pagar en efectivo, sino usar cheque o Money orders, pedir siempre un recibo, solicitar y mantener copias de todos sus documentos, no firmar documentos en blanco o que no entienda, y verificar las credenciales y siempre buscar una segunda opinión.

Los advirtió ante la práctica de abogados inescrupulosos, personas que se hacen pasar por abogados y agencias que ofrecen “servicios” a inmigrantes y que exigen grandes cantidades de dinero en efectivo por “servicios” que no tienen la capacidad ni la intención de suministrar, lo que llevó a la fiscalía a crear el Programa de Asuntos del Inmigrante en respuesta a la victimización de los inmigrantes, quienes pueden formular sus denuncias llamando a su línea directa multilingüe (212) 335-3600. También pueden visitar su web: www.manhattanda.org

En la Unidad de Asuntos del Inmigrante se reciben las quejas sobre los hechos criminales de notarios, falsos juristas, estafas de empleo o vivienda, y otros tipos de crimen financiero; se investiga y procede con casos de fraude financiero cometidos contra inmigrantes, individuos o proveedores de servicios de inmigración, que se presentan como abogados o que proporcionan asesoramiento legal cuando no son abogados con licencia, que pretenden ser agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que pueden proporcionar u obtener tratamiento o servicios especiales; y se educa a la comunidad acerca de cómo prevenir la explotación.

Asimismo en el esquema de fraude, casos de individuos o negocios que prometen a los inmigrantes empleo y/o visas de trabajo que no pueden proporcionar; compañías de construcción que contratan inmigrantes para trabajar en proyectos subvencionados por el gobierno pero que no les pagan el salario requerido por la ley; individuos que proporcionan falsas oportunidades de inversión o se dedican a la estafa de la pirámide; individuos que producen y venden tarjetas fraudulentas del seguro social, licencias, pasaportes y otros documentos e individuos o negocios que ofrecen vivienda y otros servicios que sólo sirven para sacarle el dinero y desaparecer.

Las personas también pueden visitar para querellarse, las oficinas de la fiscalía de Manhattan localizadas en el 100 de Centre Street, su oficina principal; en Washington Heights en el 530 Oeste de la calle 166, Suite 6C; y en Harlem en el 163 Oeste de la calle 125, Suite 733, en el horario de 9:00 am a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Para presentar una queja contra un abogado que tenga oficina en Manhattan o El Bronx se puede acudir al Departamento de Comité Disciplinario (Departmental Disciplinary Committee (DDC), 1st Dept. Tel. (212) 401-0800.

Mayerling informó que desde el año 2007 se han recibido en la fiscalía de Manhattan 4,500 quejas de personas mediante llamadas y la mayoría en español, con una mayoría de las víctimas latinos, siendo los casos más frecuentes de victimas de personas que se hacen pasar por abogados y otras que piden determinadas cantidades de de dólares a los inmigrantes argumentando que tienen un familiar o amigo trabajando en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USUCIS) que les solucionarían su estatus migratorio.

Se lamentó de que muchos inmigrantes son estafados por notarios que colocan letreros en oficinas y se hacen pasar por abogados sin que éstos sean denunciados por sus víctimas ante la fiscalía por temor a ser deportados.