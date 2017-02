Percival denuncia le robaron la placa oficial de su carro

24/02/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

El general retirado Rafael Percival Peña acudió ante la Fiscalía del Distrito Nacional para informar sobre el robo de la placa del Ejército que portaba en su vehículo. Detalló que la placa oficial le fue sustraída en el parqueo de su residencia y advirtió que podría ser utilizada en cualquier acto.



“Yo conozco lo que se está tejiendo. Están buscando que esa placa aparezca en algún sitio o que sea transportado algo ahí “, destacó.



Percival señaló que además informó a la Policía y al Ejército del robo, porque esa placa identificada con el número 0-1212 pertenece a las Fuerzas Armadas.



Aclaró que con esta notificación busca despejar las dudas que pudieran surgir producto de esta sustracción.



“Es extraño que las cámaras de seguridad que tenía, no me las hayan devuelto (luego de que realizaran un allanamiento a su casa). Nosotros podríamos saber quién tomó la placa, porque el único que tiene cámaras en ese edificio soy yo, pero hoy no puedo saberlo.