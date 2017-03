Boletas para los shows de artistas extranjeros están por las nubes

En los últimos años, la oferta artística internacional en la República Dominicana se ha incrementado y con ello la diversificación de los escenarios, que hoy día incluyen puntos como Altos de Chavón y Hard Rock Hotel Punta Cana en la zona Este, el Anfiteatro Nuryn Sanlley, aunque ya no será usado para conciertos, Hard Rock Live, el Palacio de los Deportes y el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua en Santo Domingo.



En el 2017, la cartelera artística revelada hasta el momento cuenta con artistas que regresan al país y otros que cantarán por primera vez. Sin embargo, un factor que, sin duda, ha incrementado más que la oferta misma recae sobre las boletas y su costo. Hasta el momento, son Jennifer López y Justin Bieber, quienes lideran el renglón de los precios más altos de los eventos confirmados.



El show “JLo Live at Chavón”, que presentará La Diva del Bronx el 15 de abril, bajo la producción de Gamal Haché, tiene boletas a RD$ 8,900 (general), 17,900 pesos (VIP) y RD$ 47,000 (Special Guest), más un incremento de 600 a 750 pesos por costos adicionales y servicio de boletería. Mientras que el intérprete de “Sorry” también tiene “los juegos pesados” en asunto de boletería. Presentará su “Purpose World Tour”, producido por SD Concerts, también el Sábado Santo, pero en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, con tickets que van desde RD$ 2,800 a 47,000 pesos. “Todos los eventos tienen un presupuesto que incluye la parte de producción, publicidad, costo del artista, carga de equipos, montaje del espectáculo, etc. Eso define el costo del mismo. El valor se ha multiplicado, triplicado quizás, porque muchas veces los productores no consiguen un fuerte apoyo de patrocinio”, explicó a elCaribe Tony Calderón, presidente de Ticket Express.



En este aspecto, la región Este se corona como líder de altos precios en boletas con el “57th & 9th Tour” del británico Sting, también producido por Saymond Díaz. El costo de los asientos, numerados en el Salón Fillmore de Hard Rock Hotel, van desde RD$6,000 hasta 35,200 pesos.



“La industria discográfica ha variado muchísimo. Ya el artista no genera tanto de la venta de disco, sino que ya la mayor parte de sus beneficios los obtiene de sus conciertos; el mismo artista sube su tarifa y, por ende, un evento sale más costoso y eso se refleja en la boleta”, agregó Calderón.



En el Palacio de los Deportes, donde hace cinco años una boleta podía empezar rayando en los 600 pesos, en lo que va de año han sido anunciados mínimos de RD$1, 800 y 2,000 para los conciertos de Ricardo Montaner, las mismas noches que Sin Bandera (18-19 de marzo) y Miguel Bosé (4 de mayo), con un máximo de 15,000 pesos por entrada cada uno. Hard Rock Live es otro de los escenarios que se ha cotizado. Es uno de los más limitados de espacio, pero de los más activos actualmente. El mínimo por boleta es de RD$ 1,500. Su cartelera internacional incluye al argentino Fito Páez, con precios desde 1,600 a 5,750 pesos; el grupo colombiano Niche, de RD$ 2,250 a 5,000; y al rapero estadounidense French Montana con boletas de 1,500 a 9,000 pesos. Cantarán el 16, 17 y 18 de marzo, respectivamente. Por otro lado, el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua fija sus precios entre 3,500 y 4,000 pesos para ver por primera vez en concierto al dúo mexicano Río Roma; de RD$ 1,000 a 5,000 para el pastor alemán Marcos Vidal; de 3,600 a 4,000 pesos para la española Rosanna; y para la intérprete de “El hombre que yo amo”, la chilena Myriam Cruz, las boletas oscilan entre 4,600 y 5,000 pesos oro.



En sus momentos de gloria, el anfiteatro Nuryn Sanlley mantuvo una alta cotización de las boletas. En el último concierto presentado, “Calma Tour” del español José Luis Perales, el pasado 10 de febrero, las entradas costaron 3,500, 3,800 y 4,000 pesos. Para el de Joan Manuel Serrat fijaron boletas hasta los RD$ 5,000. Mientras que la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional varía constantemente. Por ejemplo, Gilberto Santa Rosa presentó tres fechas en agosto, con boletas que oscilaban entre 2,500 y 6,000 pesos.



Una locación que aparentemente se suma a las ofertas para presentar artistas internacionales es el Salón de Eventos de Sambil, donde se anunció la participación de la agrupación CNCO para el primero de abril, con boletas a 1,500 y 2,800 pesos. “Eso de los altos costos de las boletas viene también porque en nuestro país no hay una sociedad de productores que, como en otros países, acuerdan una tarifa para un artista. Así que son los cantantes los que se imponen”, manifestó.



Cabe destacar que pese a que los precios de las boletas resultan, en ocasiones, alarmantes, no ha representado un impedimento para que, hasta el momento, la mayoría de los conciertos disfruten de masiva asistencia y el costo de los tickets se convierta en el menor de los impedimentos para que los fanáticos disfruten de un artista. En el caso de Jennifer López, por ejemplo, los organizadores del show anunciaron que la preventa que incluía un 15% de descuento fue totalmente exitosa.

Capacidad y alquiler

El artista, el montaje, el lugar y su capacidad, son de los elementos que más influyen en los costos de cada boleta. “El lugar donde se va a presentar y la popularidad del artista son factores que inciden a la hora de usted poner precio, eso es lo que hace caro un evento”, explicó Tony Calderón.



En Hard Rock Hotel, el concierto de Bieber se realizará en un campo abierto, donde se presentó Romeo en agosto, a cuya presentación asistieron aproximadamente 13,0000 personas, según los organizadores. El Salón Fillmore, ubicado en dicho hotel, solo admite 3,960 personas estilo teatro.



El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto tiene capacidad para 8,337 personas. Disponer del mismo conlleva una inversión de 500,000 pesos, más impuestos y costo de aire acondicionado. El anfiteatro Altos de Chavón tiene capacidad para 5,000 personas sentadas, y el Nuryn Sanlley 2,700 personas. Este último, mientras estuvo disponible para conciertos, cobraba RD$ 70,000.00. En el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la Sala Piantini, entran al máximo 1,589 espectadores. Esta tiene un costo que oscila entre los 150 y 250 mil pesos; La Fiesta del hotel Jaragua tiene capacidad para 1,200 personas y está disponible por aproximadamente 5,000 dólares; mientras que el Hard Rock Live también tiene espacio para 1,200 personas sentadas y es alquilado por RD$ 200,000.00.