Guillermo Moreno pide investigar a Danilo, Leonel e Hipólito

Alianza País dijo que la investigación penal sobre los sobornos y las sobrevaluaciones de Odebrecht debe incluir al presidente Danilo Medina y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El presidente del partido, Guillermo Moreno, afirmó que las reseñas en algunos medios sobre las declaraciones dadas ante las autoridades judiciales de Brasil por Hilberto Silva, quien dirigía el departamento de honorarios de Odebrecht, admitiendo que Joao Santana transfirió dinero de Odebrecht para financiar la campaña política de Danilo Medina, en la República Dominicana, obliga a que de inmediato el Procurador General incluya al presidente Medina en la investigación penal.



“La revelación hecha por el delator de la justicia brasileña, Hilberto Silva es apenas una prueba inicial. Al procurador le corresponde saber los montos del dinero aportado, qué parte se utilizó para comprar los legisladores que modificaron la Constitución para introducir la reelección, qué montos para la campaña, qué parte fue para el manejo de la licitación y la inclusión en el presupuesto de la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, entre muchos otros hechos violatorios de la ley que deben ser esclarecidos”, sostuvo en un documento enviado a los medios de comunicación.



Dijo que es conveniente tener presente que el esquema de operación delincuencial de Odebrecht siempre incluía los Jefes de Estado o los candidatos con posibilidades de triunfo.



“Que la campaña de Danilo Medina fuera financiada con dinero ilícito, máxime de una empresa extranjera, es una imputación grave que no solo hace ilegítima su elección como Presidente de la República, sino que obliga al Ministerio Público a investigarlo penalmente”, dijo.



Agregó que Medina no está por encima de la ley y tiene que responder ante la justicia “por las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra”.



Aseguró que los ciudadanos están “hartos de ser gobernados por ladrones y decididos a ponerle fin a la impunidad”.



¿Qué puede hacernos pensar que ese esquema no se produjo en la República Dominicana, si Joao Santana, no solo asesoró la campaña a la presidencia y a la reelección de Danilo Medina, sino que además, somos el único país donde este perverso personaje tenía una oficina en el Palacio Nacional?, se preguntó.