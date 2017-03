Beltré se aferró a Dios y cumplió sueño

MIAMI, FLORIDA. Terapia. Entrenamiento extra. Oraciones. Pedidos especiales a la gerencia de Texas. Todo eso y mucho más hizo Adrian Beltré para estar ayer en uniforme con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Era un hombre con una misión y por nada en el mundo quería perderse lo que a todas luces pinta ser su última participación en este tipo de competencia. Una lesión en una pantorrilla en sus primeros días de entrenamiento con Texas lo tuvo al borde de quedarse fuera. “No lo llamaría milagro, pero sí trabajé mucho y recibí mucha terapia para poder estar listo para esta primera ronda. Gracias a Dios que me permitió estar aquí saludable y poder venir a aportar para la República Dominicana”, dijo Beltré a elCaribe ayer antes del inicio del partido contra Canadá en el Marlins Park de esta ciudad.



Cuantificar qué tanto anhelaba estar en acción por su país desde la jornada de ayer es algo imposible, según el tercera base de los Vigilantes de Texas.



“No te imaginas cuánto”, respondió. “No pude estar en el último Clásico debido a una lesión y obviamente que este es mi último Clásico porque me estoy poniendo viejo. Tenía tanta emoción y estaba tan emocionado por ponerme el uniforme de Dominicana por última vez y este no quería que una lesión fuera el propósito del porqué no asistir. Dios me dio las fuerzas para poder ponerme listo y también gracias a Dios que Texas aceptó dejarme venir”.



Beltré es un veterano que cumplirá 38 años de edad el siete de abril.



Es el dueño de una carrera que lo tiene con un pie en el Salón de la Fama de Cooperstown. Compila 2,942 hits, incluidos 591 dobles y 445 cuadrangulares. Súmele, entre otros premios, cinco Guantes de Oro en la difícil posición de la antesala, siendo uno de los mejores en esa posición en los últimos 25 años de las Mayores.

La nostalgia de no poder jugar en 2013

Beltré se perdió el Clásico anterior, cuando su país se coronó de manera invicta. El nativo del 12 de Haina, Santo Domingo Oeste, los vio celebrar y, sin dejar de alegrarse por sus compañeros, sintió nostalgia porque pudo haber estado con ellos.

“Tenía emoción de verlos celebrar por la patria, pero a la vez estaba triste porque no pude asistir. Quise estar ahí con el equipo, celebrar con ellos”, dijo.