La falta de mantenimiento en el Metro de Santo Domingo

Una acción efectiva de mantenimiento en todo tipo de infraestructura y especialmente en el Metro de Santo Domingo es una de las actividades de mayor importancia que deben realizar para llevar a cabo la conservación de este importante medio masivo de transporte. Cuyo objetivo final, como la de toda labor de conservación, es la de mantener en buenas las condiciones de servicio de sus instalaciones. Con la construcción del Metro de Santo Domingo se inicia la revolución del transporte en la República Dominicana, el mismo es el más rápido y eficaz de todos los tipos de transporte que se conocen en vías terrestres. El deterioro por falta de mantenimiento, que se observa en las escaleras eléctricas las cuales no funcionan, lo mismo que estructuras oxidadas, paredes sucias y descuidadas, desperfectos comunes que padecen todas las estaciones del Metro de Santo Domingo.



Además, muchos ascensores se encuentran sin funcionar y las entradas de la mayoría de todas las estaciones se mantienen arrabalizadas.



Esto reafirma que la falta de mantenimiento en la que han estado sometidas todas nuestras infraestructuras, por desatención y ausencia de políticas públicas que velen por el buen funcionamiento de las propiedades estatales, para su durabilidad en el tiempo.



Pero el caso actual del abuso y el abandono que presenta el principal medio de transporte de los más humildes de los barrios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, es un hecho que no debe quedar impune y los responsables de la construcción y funcionamiento del Metro, más que una explicación, lo que deben es informar al país lo que han estado haciendo con el dinero recaudado por el pago de los usuarios de ese importantísimo y necesario medio masivo de transporte público.



Oportuna, es la declaración aparecida en un diario de circulación nacional en este mes de marzo donde se anuncia que: “El Gobierno promete poner atención al Metro”.



De acuerdo al ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el Gobierno promete ayudar al Metro y no dejar deteriorar más ese medio de transporte y que verificará las causas del deterioro progresivo que presentan casi todas las áreas para prestarle atención y que este bochornoso descuido no se repita.



Pero un dato que resulta chocante, es que José Ramón Peralta diga que pensaba que la OPRET podía dar servicio con los ingresos que recibe. Si bien es cierto que no hay justificación alguna para que las autoridades que administran estas instalaciones del Metro, hayan permitido ese descuido que amenaza con la existencia misma de estos servicios, es importante hacerle saber al flamante e influyente ministro administrativo de la Presidencia, que en todas partes del mundo el transporte masivo a través de metros es subsidiado por el Estado, por lo que el Gobierno está obligado a hacer asignaciones presupuestarias para tales fines.



Es saludable indicar, que esto demuestra que en el Gobierno central y los ejecutivos del Metro de Santo Domingo, no tienen un programa común que ayude a mantener el Metro en las mejores condiciones de servicio.



Es urgente crear una Dirección General de Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, con un personal calificado sobre la materia.