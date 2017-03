El Papa planteó desde el principio su visión de la Iglesia católica

Ciudad del Vaticano. La letra es diminuta, apenas legible y escrita en el español nativo del autor. Pero las ideas resultan ya tan familiares que se comprenden con facilidad. Son las notas manuscritas del discurso que ofreció Jorge Mario Bergoglio a los demás cardenales la víspera de ser elegido papa. Y ahora ofrecen una lectura fascinante, una vista previa a un papado marcado por el deseo de Bergoglio de que la Iglesia no se vea consumida por el “narcisismo teológico” ni la “mundanidad espiritual”, y que en cambio se acerque a las “periferias” para encontrar almas necesitadas.



El hombre que ahora es el papa Francisco celebra esta semana el cuarto aniversario de su elección el 13 de marzo de 2013, en medio de los análisis sobre lo que ha logrado y lo que no como el 266to pontífice. Lo que no se debate es que su discurso de 2013, ofrecido a puerta cerrada en las “congregaciones generales” que preceden a un cónclave, fue tan inspirador para los príncipes de la Iglesia católica que lo votaron como papa unos pocos días después. “La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales”, señaló el religioso argentino. “Las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”.



En su discurso criticó la tendencia “autorreferencial” de la Iglesia a cerrarse sobre sí misma, reacia a abrir las puertas y buscar a los más necesitados del consuelo divino. “Los males... se dan en las instituciones eclesiales, tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico”.