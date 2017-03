Zoila Luna: “La delincuencia se robó nuestra esperanza”

La comunicadora Zoila Luna mostró su indignación por el alto nivel de delincuencia que se registra en el país en los últimos tiempos y por la incapacidad de las autoridades dominicanas para enfrentar este mal. Tras la muerte de la señora Delcy Miguelina Yapor Concepción, quien fue alcanzada por un disparo que hizo un exraso contra unos atracadores que iban a bordo de una motocicleta, la conductora de radio utilizó su programa “Solo para Mujeres”, que se transmite por la estación Zol FM, para protestar en contra del nivel ascendente de violencia que se está viviendo. “Y pienso que como ciudadanos nosotros nos estamos quedando con los brazos cruzados. Esto no es que firmemos un libro en contra de la impunidad, esto no es que fulano está mejor que mengano. Esto yo lo estoy diciendo como yo, como ciudadana… En los últimos 10 ó 15 días yo les invito a que revisen el número de mujeres que han sido asesinadas de manera vil, cruel y cobarde. Mujeres jóvenes, productivas, mujeres que parece ser que no son familia de nadie, no son hijas de nadie, no son las madres de nadie, no son hermanas de nadie y no le duelen socialmente a nadie”, dijo Luna visiblemente preocupada desde la cabina el pasado lunes por la tarde.



Consideró que la sociedad debe tirarse a las calles para exigirles a las autoridades enfrentar esta problemática. “Esto no es un asunto de percepción, esto no es un asunto de que el gobierno hace o que el gobierno no hace, esto es un asunto de que socialmente nosotros estamos en las manos de la delincuencia, la delincuencia nos secuestró con un estilo que no corresponde al estilo nuestro”, afirmó.



Sostuvo que todas las autoridades, desde arriba hasta abajo, han fracasado y han traicionado a la ciudadanía. “...Y que se supone que debían garantizarnos la seguridad, y que se supone que debían garantizarnos la tranquilidad, que debían garantizarnos la paz; que hoy día nosotros debíamos caminar por la calle y sentir que estamos caminando en algún lugar seguro, en el que fuera, que debe existir un espacio que fuese seguro, y no existe”, añadió.



Desafío a las autoridades



Zoila Luna dijo que está paranoica debido a que “no hay un espacio seguro”. “Mi madre murió hace tres años y yo no puedo ir al cementerio porque en los cementerios atracan, yo no puedo ir a un cine porque en el cine te atracan, tú no puedes ir a un supermercado porque en el supermercado te atracan, tú no puedes ir a la iglesia porque en la iglesia te atracan, tú no puedes trabajar porque en el desarrollo de tu oficio viene un desaprensivo y te mata. Todos los planes de seguridad de este gobierno, de los gobiernos anteriores, de este país, de esta sociedad, todos han fracasado. Absolutamente todos han fracasado”, aseguró.



Recordó que hace poco dos sujetos atracaron a un guardián en un edificio, prácticamente al lado de la casa del presidente Danilo Medina. Dijo que situaciones como estas son un desafío y un desprecio por la vida humana y a la autoridad. “El concepto de autoridad aquí se perdió”, puntualizó.

Dice que la gente vive en un ‘estado de terrorismo’

La comunicadora consideró que la sociedad dominicana está viviendo en un “estado de terrorismo”. “Es un estado de terrorismo social. Entonces nos corresponde que a las autoridades nosotros les enseñemos que estamos hartísimos de no poder andar en las calles, estamos hartísimos de no saber si nuestros hijos van a regresar a sus casas, de no saber si nuestros maridos van a regresar, de no saber si nuestras mujeres van a poder volver a sus casas. Esto hastía, esto frustra, esto enoja”, dijo.