Sociedad y partido

El problema de la debilidad institucional del Partido de la Liberación Dominicana es altamente preocupante, ya que compromete la sostenibilidad de la fortaleza partidaria y al mismo tiempo también está relacionada con la gobernabilidad democrática, la cual implica la reformulación y la democratización de la relación gobierno- sociedad, mediante la implementación de mecanismos eficientes de mediación e interlocución que propendan a la creación de:

1. Una relación franca y abierta con los distintos sectores de la sociedad.

2. La creación de mecanismos eficientes e innovadores que faciliten una mejor gestión de las demandas sociales.

3. La implementación de políticas inclusivas en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

4. La ejecución de iniciativas orientadas a implementar diversas formas de representación de la sociedad civil.



Si bien la gobernabilidad democrática depende, en gran medida, de los referidos elementos, no es menos cierto que esta también depende de la base social y política que sustente al Gobierno, lo que implica que debemos abocarnos a la tarea de fortalecer y consolidar al PLD que es la base de sustentación fundamental del gobierno del presidente Danilo Medina.



En el orden anterior es necesario que el Partido de la Liberación Dominicana mejore su democracia interna propiciando el debate en los organismos partidarios y creando espacios de participación a los diversos sectores y estamentos que conforman la organización.



Además, para su fortalecimiento institucional el PLD necesita una profunda reforma estatutaria para adecuar su normativa interna a los nuevos tiempos y a las necesidades de su desarrollo institucional, al tiempo de eliminar ciertas ambigüedades normativas. Entendemos, además, que este esfuerzo de reforma no estaría completo sin un cambio de actitud que propicie la efectividad de las normas mediante una consecuente aplicación de los estatutos.



El fortalecimiento institucional del PLD también requiere superar el inmovilismo organizacional en que ha estado sumido mediante una dinamización de los diversos organismos que conforman su estructura orgánica, la cual debe comenzar por la realización de las reuniones periódicas y el fomento de la participación activa de sus integrantes en estas y en otras actividades relacionadas con sus deberes partidarios.



El Partido de la Liberación Dominicana necesita, además, vincularse con las aspiraciones y los intereses de la sociedad y recuperar su capacidad para articular las demandas de la comunidad, de no hacerlo se arriesga a ser rebasado por los movimientos sociales (no por la oposición, la cual no está en capacidad de hacerlo debido a su debilidad) en el terreno de la capacidad para movilizar la opinión pública.