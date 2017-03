Estudiantes no reciben almuerzo en Barahona

29/03/2017 12:00 AM - Juan Francisco Matos

BARAHONA. Más de 33 mil estudiantes no tuvieron el almuerzo escolar, tras el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ordenar a los suplidores no enviar el alimento a las 97 escuelas públicas de este municipio. La medida del organismo, que afectó a un total de 33,352 estudiantes de los 97 centros escolares, fue calificada como improcedente y precipitada por los padres y tutores de los alumnos.



La disposición del Inabie, en tal sentido, está relacionada con la posición adoptada por la municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de solo impartir clases en los referidos centros escolares de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y no cumplir con la jornada de tanda extendida.



La ADP municipal, en lo que va del presente año escolar, ha mantenido casi todo el tiempo paralizadas las clases en demanda de la construcción de comedores, cocinas en las escuelas, así como nuevos centros escolares y reparación de otros.