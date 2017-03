Lo mejor de la alfombra roja del Soberano 2017

Aunque se destacaron algunos diseños, en general, fue una alfombra “tibia”. La mayoría de las figuras se preocuparon por no desentonar ajustándose a las tendencias de la temporada

29/03/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

Antes del inicio de la gala de la 33ra. edición de los premios Soberano, que resaltan lo mejor del talento artístico nacional, todos los ojos estaban centrados en la alfombra roja. Los galardones son importantes, pero el interés del evento va mucho más allá. Es una fiesta a la moda que, además, enaltece la creatividad de los diseñadores locales. Modelos que serán inspiración para muchos.



Las figuras que desfilan por la alfombra trabajan duro para llegar hasta el Teatro Nacional, pero antes de poner un pie en la alfombra son los estilistas los que sudan la “gota gorda” para escoger el mejor atuendo para la estrella que les corresponde.



Aunque para desfilar por el largo tapiz, muchas de nuestras figuras coincidieron en la elección de su atuendo marcado por el brillo, los toques metalizados y el estilo columna, supieron darle un toque diferente, marcado por accesorios, un peinado y un maquillaje impecable.



Muchos tonos reinaron durante la noche. El blanco, el champán, el verde, el azul y el omnipotente negro, una manera de asumir pocos riesgos. Se observaron también algunos vestidos bicolor, como una manera hacerle honor a la recién iniciada primavera.

Así, muchas sorprendieron al público. No descubrieron las claves del estilo, pero lucieron bastante bien. Tal es el caso de Milagros Germán, quien asistió con un diseño de Naeen Kham, que resaltó por no ser el típico traje largo que muchas eligen para este tipo de evento.



Tueska, cantante y presentadora televisión, fue otra de las figuras que marcaron en la alfombra. Lució diferente con un diseño en blanco ceñido al cuerpo, con escote profundo creado por Jusef Sánchez. Pamela Sued, quien tuvo a cargo la conducción de los premios, atrajo la mirada del público en su paseo por la alfombra con un diseño en tono rosa palo con aplique de plumas elaborado por la diseñadora Giannina Azar.



A nivel general se podría decir que este año en la alfombra del Soberano, sin lugar a dudas, el nombre más sonado fue el de Giannina Azar, quien vistió a Caroline Aquino, Ana Carmen León, Zeny Leyba, Alexandra MVP, Miralba Ruiz, Sharmín Díaz, Yolandita Monge, entre otras figuras que hicieron honor a su colección que resaltó por los apliques de brillo y pedrería.



Look deslumbrantes, clásicos, futuristas y otros muy simples se mostraron en la alfombra, pero que definitivamente serán la inspiración para muchas que quieran lucir como una verdadera estrella. Vimos vestidos para todos los gustos y colores pero sólo unas pocas se han podido posicionar en la lista de las mejor vestidas.