El proceso de reciclaje de los plásticos y otros desechos sólidos ayuda al medioambiente y a la imagen del país

Desde el 2020, en el país se han recuperado más de 82 millones de botellas plásticas, lo que equivale a aproximadamente 5,500 camiones llenos, explicó Mariely Ponciano, directora ejecutiva de la ONG Nueva Vida para los Residuos (NUVI). “Pensarás que es mucho plástico, pero no es ni el 5 % de lo que generamos”, aseguró a elCaribe.



Sistema de gestión de residuos



En República Dominicana se generan 88 mil toneladas de residuos de plásticos al año, un problema que afecta nuestros recursos naturales y que en una ocasión afectó la imagen del país a nivel internacional.



República Dominicana ha dado algunos pasos en favor de la sostenibilidad que Mariely nos describe como pequeñas victorias alcanzadas por la alianza privada Nuvi, que busca crear una cultura de reducción y reutilización de las botellas plásticas. Lograr que el sistema de gestión de residuos Nuvi funcionara no fue fácil; tomó dos años, pero valió la pena, debido a que los resultados hablan por sí sólos, confesó la ingeniera civil.



Esto no sólo impacta el medioambiente, sino también la imagen del país de una manera positiva ante los ojos del turista, así lo dejó bien claro Mariely. “Esto impacta de dos formas, primero el tema medioambiental, y segundo que al tener una ciudad más limpia se beneficia al turismo”, compartió con elCaribe.



De acuerdo con Mariely, “cuando recibimos a turistas que están acostumbrados a separar en la fuente, y no encuentran zafacones de separación se lo encuentran extraño”.



Narró como experiencia que cuando el país recibió en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a los equipos Boston Red Sox y Tampa Bay Ray, en marzo de 2024, la MLB como organización les pidió incluir durante los juegos el tema de la sostenibilidad.



“Ellos querían contenedores de separación porque se recibiría un público estadounidense, y ya los teníamos. Lo que hicimos fue reforzar algunas áreas”, destacó, en referencia a que eso es imagen, y lo que nos va a seguir beneficiando a largo plazo.



Las botellas plásticas no son el único residuo, de hecho, son menos del 2 % del total de ellos, “por lo que buscamos que este sistema no solo sea botellas plásticas, sino también para latas, cartones, vidrio y otros”.



Un convenio para recolectar residuos del turismo



Otro avance mencionados por Mariely, fue el acuerdo firmado por la compañía Coca-Cola y su socio embotellador, Bepensa Dominicana, en colaboración con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), y las organizaciones medioambientales Nueva Vida para los Residuos (NUVI) y Recolectiva, con el objetivo de recolectar plástico PET en los hoteles.



Este convenio implica la recolección de botellas por parte de Recolectiva en los hoteles miembros de la AHSD, junto con actividades de sensibilización llevadas a cabo por NUVI, que incluyen capacitaciones sobre reciclaje y economía circular para el personal hotelero.



Constancia y educar



En este proceso, Mariely aseguró que es importante la constancia y la educación. Cuando empezaron con el sistema de reciclar las botellas plásticas, pasaron dos cosas, los contenedores tardaban en llenarse hasta un mes y mucha gente no sabía separar. Ahora, hay puntos en los que se está recogiendo lo recolectado dos veces a la semana. “Hay que repetir el mensaje, porque así es como la gente se educa, y va cambiando su cultura de mezclar todo para separar cada residuo en su fuente. Es lo que queremos lograr, y estamos viendo los resultados”, afirmó.



¿A dónde va la recolección?



Según Mariely, existe una ruta para recoger en los puntos Nuvi. “Hay una ruta establecida; luego se lleva los residuos a un centro de acopio que está en Haina operada por una de las empresas socias llamada Alpla Caribe”, dijo la ingeniera.



Este centro de acopio recibe las botellas sueltas, las revisa y las compactan clasificadas por color. “Después se mandan varios contenedores a una planta en México, donde las convierten en resina. Todo ese proceso pronto se va a quedar en el país cuando esté en funcionamiento la planta Renacer”, puntualizó.

Colabora, una campaña que llama a separar

Cuando le dices a la gente “separa en la fuente”, la estás involucrando, y eso es lo que busca Nuvi a través de su campaña “Colabora”. Esta es una iniciativa innovadora que busca fomentar la colaboración, la transformación y el impacto positivo en el medioambiente a través de incentivar una economía circular. La iniciativa también incluye la venta y compra de residuos en Marketplace. “Hay unos 100 puntos en Santo Domingo, y necesitamos acción. Estamos llamando a la gente para que lo haga con un fin ambiental”, puntualizó. Para crear conciencia entre la población, están realizando charlas en diversos centros educativos, públicos y privados.