Navarro dice que los maestros atentan contra año escolar

Asegura que no se quedará de brazos cruzados y adoptará medidas dirigidas a completar el calendario escolar

30/03/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) atenta contra el año escolar y pretende desconocer el acuerdo integral al que se arribó después de varios meses de diálogo abierto por la dignificación magisterial, compuesto por 21 puntos que tocan la mejora en las condiciones de vida y de trabajo de los profesores, incluido un incremento salarial de un 10% a partir de agosto de este año.



Navarro aseguró que Educación no se quedará de brazos cruzados y adoptará medidas dirigidas a completar el calendario escolar, con el concurso de los docentes, asociaciones de padres de la escuela, sociedad civil, entre otros sectores comprometidos con el desarrollo de la educación. Consideró que, pese a que el acuerdo fue aprobado por una mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, las seccionales de ese gremio en Barahona, San Francisco de Macorís, Cotuí, Mao, Nagua, San Juan de la Maguana y Salcedo han continuado afectando el calendario escolar con flagrante incumplimiento del calendario escolar y en violación al Pacto por la Calidad de la Educación del 2014.



Diálogo



El funcionario se mostró sorprendido con afirmaciones realizadas por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, a través de las cuales, no sólo apoya las acciones de recorte de los días de docencia y otras afectaciones en las escuelas de diferentes distritos educativos por parte de algunas seccionales de ese gremio, sino, además, que anuncia una inexplicable radicalización con nuevas jornadas de protestas a nivel nacional, medida que sepultaría el ya severamente lesionado año escolar. “La población ha sido testigo del mecanismo de diálogo abierto, franco y transparente que hemos llevado a cabo con el Comité Ejecutivo de la ADP, lo que nos llevó a un acuerdo apegado a la realidad presupuestaria de este Ministerio, con lo que entendíamos todos que estaba salvado el año escolar. Sin embargo, las constantes acciones desestabilizadoras de la docencia por parte de sectores a lo interno del gremio magisterial, en claro desacato a lo acordado, nos conducirán a adoptar medidas administrativas contundentes de inmediato que coadyuven a llevar el calendario escolar a feliz término como esperan las familias de las comunidades educativas”, declaró Navarro en rueda de prensa en el salón Ercilia Pepín del Minerd.



Planteó que la validación dada por el presidente de la ADP a “las nefastas acciones asumidas por su dirigencia en Barahona, con la suspensión de docencia dos días a la semana y, por vía de consecuencia, con el resto de las seccionales que han estado afectando el año escolar, se constituye en una inaceptable inculcación del derecho que tienen los estudiantes a acceder a la educación, e incluso frenar el impacto social y económico que rinde la jornada escolar de tanda extendida en las comunidades más vulnerables”.



Mejoría para los docentes



Recordó que la revolución educativa contempla como uno de sus pilares, la mejora de la calidad de vida de los docentes con la aplicación de incentivos por desempeño acordados con la ADP para el 2018, profundizar el proceso de humanizar los servicios de la ARS Semma, regularización de pagos por licencias de maternidad, cobertura de licencias por afectaciones de salud, una cuantiosa inversión para la construcción de la casa club de los profesores, así como el pago retroactivo a los docentes jubilados que no fueron favorecidos con el incremento salarial del 2014.



“Como se ve, existe la voluntad de mejorar la calidad de vida de los docentes y sus familiares, e incluso impulsar su formación académica a través de becas de postgrados y diplomados, la entrega de computadoras y otros instrumentos informáticos a través de la República Digital, entre otros beneficios más que estamos comprometidos a aplicar siempre que la dirigencia de la ADP asuma su deber de acompañarnos, junto a las asociaciones de padres, madres y tutores de las escuelas, y con los sectores vinculados a la educación, en este proceso sin precedente por la mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje por competencias en los centros educativos”, refirió.



Dijo que en los distritos educativos afectados establecerá medidas para la recuperación del tiempo perdido de docencia, para que los estudiantes puedan completar los contenidos previstos en el año escolar.



“Hemos iniciado un proceso de aplicación de las medidas de ley como la amonestación, suspensión, bloqueo salarial y hasta la desvinculación definitiva del sistema educativo, frente a aquellos profesores que asuman indisciplina laboral”, enfatizó.



Por su lado, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), convocó de urgencia una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para las 2:00 de la tarde con el objetivo de analizar la situación y fijar una posición al respecto.

Contratarán profesores provisionales

Navarro advirtió que aplicará sanciones que van desde amonestación, bloqueo de salario, suspensión y expulsión definitiva. Anunció que se contratarán profesores provisionales de un grupo de más de 6,400 que aprobaron el reciente concurso de oposición, para que asuman las tareas del personal docente que se niegue a cumplir parcial o totalmente con su contrato laboral.



“No descartamos la posibilidad de convocar a maestros jubilados que estén en condiciones de impartir docencia, así como a profesionales certificados con habilitación docente”.



Destacó, igualmente, que en caso de que sea necesario, se dispondrá una extensión del tiempo del calendario escolar en aquellos centros más afectados, como parte del plan de contingencia para garantizar el año escolar.