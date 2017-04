Periodista Domi García Saleta denuncia que coronel de la Policía la agredió y esposó junto a su camarógrafo

07/04/2017 11:38 AM - Sandra Guzmán

La periodista Domi García Saleta denunció este viernes que fue agredida y apresada junto a su camarógrafo por un coronel de la Policía cuando llamó al 911 porque su vehículo estaba siendo violentado por tres hombres.

Narró que el hecho se registró cuando se desplazaba por la avenida George Washington por los alrededores del Ministerio de Relaciones Exteriores y tres hombres “corpulentos, morenos y grandotes” se pararon frente a su vehículo y comenzaron a golpearlo, entonces procedió a llamar al referido servicio, que de inmediato le envió ayuda.

“Antes de yo bajar del vehículo yo llamé al 911 y les digo que estoy siendo agredida por tres hombres que no sé quiénes son, y el 911 me dice que va a enviar una unidad, a los dos minutos llega un coronel de la Policía con un grupo de policías y ese coronel me saca del vehículo por mi saco y esposa a mi camarógrafo, lo lanza en la parte trasera de mi vehículo junto a un policía y arranca con nosotros con un grupo de policías para la Casa del Conductor”, detalló la periodista, quien es la directora de Comunicaciones del canal 3 de Wind Telecom.

Dijo que el coronel, de quien dijo desconocer su nombre pero que le hizo fotografías y un video, sin darle ninguna explicación la amenazó y la tomó por las solapas del saco para sacarla de forma violenta de su vehículo.

“Sin darnos ningún tipo de explicación me amenazó, me sacó por el sacó y me dijo textualmente salga del vehículo o la voy a detener”, contó a elCaribe por la vía telefónica.

Dijo que en ese momento se dirigía al Palacio de la Policía para poner una querella.