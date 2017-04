Hombre busca vehículo que prestó a otro que conoció en un centro de diversión

Un hombre busca a otro a quien supuestamente le prestó su vehículo el pasado miércoles en Nagua y no regresó. Tenía una semana de haberlo conocido.

Anderson Nathanael Espinosa, 31, explicó a elCaribe que conoció al hombre que hizo llamar Ángel Lacoste, el pasado sábado 8 del mes en curso en un centro de diversión de ese municipio y que le había dicho que no residía en el país. Se hospedaba en Aparta Hotel Central de Nagua.

Dijo que conoció a Lacoste por medio de un amigo de nombre Adonis, quien también lo había conocido dos días ante en ese mismo centro de diversión.

“Nos juntamos el pasado Sábado Santo en el mismo lugar, me dijo que le prestara la llave de mi carro y no volvió”, narró Sosa Ortega, quien dijo que se querelló ante la Fiscalía correspondiente.

El carro en cuestión es un Hyundai Sonata, 2008, gris ratón y en los papeles figura a nombre de su esposa, Sugel Altagracia Sosa Ortega.

Manifestó que acudió al hotel en busca de Lacoste, pero que allí le manifestaron que el joven había abandonado el lugar sin pagar el servicio.

“Luego él me llamó y me dijo que me entregaría en carro en el aeropuerto (no especificó en cual terminal) y salí hacia el Aeropuerto de Las Américas, pero no lo encontré”, indicó.

Luego recorrió otros aeropuertos como el de Santiago, Puerto Plata y Samaná.

Para cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Lacoste como al carro puede comunicarse al 829-397-8973.