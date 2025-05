El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció este domingo sus declaraciones para resumir los resultados de los eventos y reuniones internacionales ocurridos durante las celebraciones por el Día de la Victoria.

Durante su discurso, el mandatario ruso declaró que propone reanudar sin condiciones previaslas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania que fueron frustradas en 2022. En este contexto, reiteró una vez más que el país euroasiático nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana; esto lo hizo Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú.

Así, Putin propuso reanudar las conversaciones directas el próximo jueves, 15 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, donde anteriormente se celebraron negociaciones entre las dos partes del conflicto antes de que Ucrania decidiera abandonarlas.

“Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en 2022, fue la parte ucraniana. En este sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales de 2022″, aseveró el líder ruso.

“Reanudar las negociaciones directas, sin ninguna condición previa. Sugerimos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo. En Estambul, donde se celebraron anteriormente, y donde fueron interrumpidas”, precisó. A continuación, precisó que mañana se prevé que tenga lugar una conversación telefónica entre él y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para solicitarle asistencia para celebrar estas negociaciones.

Una paz con “el futuro histórico”

En paralelo, destacó que estas conversaciones podrían constituir un paso hacia una paz duradera y sólida, por la que aboga Rusia. “Estamos comprometidos a mantener negociaciones serias con Ucrania, cuyo objetivo es eliminar las causas profundas del conflicto y establecer una paz duradera y a largo plazo para el futuro histórico. No descartamos que durante estas negociaciones sea posible acordar algún nuevo alto el fuego, un nuevo alto el fuego, y un alto el fuego real que sea respetado no solo por Rusia, sino también por la parte ucraniana”, precisó.

Asimismo, expresó que la reanudación del diálogo directo podría ser el primer paso hacia una paz sostenible a largo plazo en vez de ser “el prólogo a una continuación del conflicto armado después de que las Fuerzas Armadas ucranianas se hayan rearmado, reequipado y estén cavando febrilmente trincheras y nuevos bastiones”. “¿Quién necesita una paz así?“, se preguntó Putin.

En esta línea, aseveró que la decisión de aceptar la propuesta de Moscú ahora depende de “las autoridades ucranianas y de quienes las manejan”, que, según Putin, “guiados, al parecer, por sus ambiciones políticas personales más que por los intereses de sus pueblos, quieren continuar la guerra contra Rusia de la mano de los nacionalistas ucranianos“.

“Rusia está dispuesta a negociar sin condiciones previas. Ahora hay hostilidades, una guerra, y nosotros proponemos reanudar unas negociaciones que fueron interrumpidas, y no por nosotros. ¿Qué hay de malo en ello? Los que realmente quieren la paz no pueden no apoyarlo”, hizo hincapié el mandatario.

Treguas violadas por Kiev

Además, Putin recordó que su país ha sido el iniciador de dos treguas temporales en el conflicto ucraniano, algo que el régimen de Kiev no acató y sigue rechazando. Así, a finales de abril, el mandatario ruso decidió declarar una tregua de tres días, desde las 00:00 del 7 al 8 de mayo hasta las 00:00 del 10 al 11 de mayo, con motivo de las celebraciones del 80.º aniversario del Día de la Victoria y basándose en consideraciones humanitarias. No obstante, las autoridades del régimen de Kiev, recalcó Putin, “no respondieron en absoluto” a la iniciativa de Rusia, continuando con los ataques a gran escala.

De la misma manera, durante la Pascua ortodoxa, Putin anunció la suspensión de las acciones militares en Ucrania del 19 al 21 de abril con motivo de la festividad. La tregua fue aceptada por Kiev, que, no obstante, la violó 4.900 veces.

Además, el régimen de Kiev violó unas 130 vecesla moratoria acordada por Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que preveía cesar los ataques contra las instalaciones energéticas rusas por 30 días (del 18 de marzo al 17 de abril).

Horas antes, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha comentado en una entrevistas con CNN la posibilidad de que Rusia apoye un alto el fuego de 30 días.

A una pregunta sobre si “Rusia se ve arrinconada”, Peskov respondió que “no lo cree”. “Hace un par de días, [el presidente ruso Vladímir] Putin anunció un alto el fuego durante tres días. ¿Ha oído alguna reacción de Kiev? No. Nosotros tampoco la hemos oído. ¿Ha oído alguna crítica a Kiev por no ser capaz de responder o no estar dispuesto a hacerlo? No. Entonces, si Kiev está dispuesto a un alto el fuego, ¿por qué no a un alto el fuego de al menos tres días?“, preguntó.

“Tenemos que pensar en ello. Son acontecimientos nuevos, así que tenemos nuestra propia posición”, añadió.