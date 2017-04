En Cienfuegos marchan contra el abuso infantil

21/04/2017 12:00 AM - Jasmaylin Reyes

Santiago. Con el rechazo a que se utilicen menores en el tráfico de drogas, el programa Niños con una Esperanza conmemoró el mes contra el abuso y trabajo infantil. Durante una caminata que recorrió varias calles del sector Cienfuegos, también reclamaron acciones enérgicas contra el alcalde de Villa Los Almácigos en la provincia de Santiago Rodríguez, al que recientemente le impusieron tres meses de prisión preventiva por presuntamente abusar sexualmente de una menor de catorce años de edad.



Portando cartelones y lanzando consignas, los menores y adolescentes pedían a las autoridades competentes mayores acciones de protección para la niñez. El pastor Pablo Ureña, quien dirige el programa Niños con una Esperanza, entidad que trabaja con menores rescatados del vertedero de Rafey, donde hacen labores como buzos, criticó que se registren constantes casos de violaciones sexuales y que muchos queden impunes.



Ureña dijo que no es posible que los niños sean usados como mulas para el tráfico de drogas, y mucho menos para comprar bebidas alcohólicas y cigarrillos, o de adultos que los envían a bancas de loterías. ‘‘Aquí se hacen operativos y nunca encuentran drogas porque usan los niños para esconderla, como es el caso de una niña de cinco años, ella estaba tan acostumbrada que en uno de los operativos cuando se la dieron a guardar la echó en su ropa interior’’, sostuvo Ureña.



Destacó que el motivo de la marcha es para crear conciencia en la población para que se acabe el abuso contra la niñez. “No es correcto que los padres expongan a los niños, en vez de darles buena educación e inculcarles buenos valores”, expresó el religioso.



Los niños coreaban ‘‘No, no, no al abuso infantil’’ mientras caminaban con afiches y letreros en la comunidad La Mosca en Cienfuegos. Pablo Ureña lamentó que adultos abusen sexualmente de niñas como el caso ocurrido en Villa Los Almácigos y de otros tantos casos que ocurren en otros puntos del país sin que se apliquen sanciones ejemplares contra los abusadores.